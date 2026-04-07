El precio del petróleo escala a 111 dólares, frente a los 72 a los que cotizaba antes del ataque sobre Irán

El precio del petróleo Brent sigue disparado. El valor de referencia en Europa subía más de un 1 % a las 8:15 horas de este martes y se movía en el entorno de los 111 dólares por barril antes de la apertura de las bolsas en Europa. De esta manera, este precio se situaba muy por encima de los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía más de un 2% y se situaba en los 115 dólares por barril. Asimismo, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, avanzaba un 0,4%, hasta superar los 50 euros por megavatio hora.

Estos precios están íntimamente ligados al contexto geopolítico internacional. La subida del precio del petróleo y del gas se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara este lunes su ultimátum a Irán, que finaliza a las 2:00 horas de la madrugada de este martes al miércoles.

Las exigencias de Trump

El líder estadounidense exige al país la apertura del estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundiales. No en vano, la circulación naviera en torno al estratégico estrecho de Ormuz ha sido uno de los puntos más calientes del conflicto.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha implementado un cierre de facto de este paso marítimo, aunque el país alega que permite el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.

Trump ha advertido a Irán de que, si no reabre este paso estratégico, el país "puede ser arrasado en una noche", amenazando con volar puentes y atacar sus centrales eléctricas para llevarlo "a la Edad de Piedra".

El mandatario estadounidense ha resaltado que la reapertura del estrecho de Ormuz es "una gran prioridad" y, ante la pregunta de si aceptaría que Irán cobrara un peaje por el paso de buques, ha reaccionado planteando que debería ser Estados Unidos quien cobrara. "Mejor lo hago yo que permitir que lo hagan ellos", porque "hemos ganado", ha indicado.

La última propuesta iraní

Asimismo, Trump ha afirmado que la última propuesta diplomática de Irán en el contexto de las negociaciones para poner fin al conflicto "no es lo bastante buena", aunque ha puesto en valor que supone "un paso muy relevante" con vistas a su ultimátum.

En concreto, el Gobierno iraní ha trasladado una contrapropuesta a Estados Unidos en la que rechaza un alto el fuego parcial, plantea una solución a más largo plazo, el fin de las sanciones y un nuevo protocolo para el paso por el estrecho de Ormuz.