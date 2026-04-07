Guerra en Irán
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Trump recrudece sus amenazas a Irán: "Esta noche morirá toda una civilización"

Cuando faltan horas para que finalice el ultimátum planteado a Irán, el mandatario estadounidense afirma que hoy se vivirá "uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo".
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Donald Trump, en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Foto: EFE
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EITB

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,  ha acrecentado sus amenazas a Irán: "Esta noche morirá toda una civilización",  ha advertido, a pocas horas del fin de su ultimátum a las autoridades de Irán en plena ofensiva junto a Israel contra el país asiático.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario estadounidense ha asegurado que  no quiere que eso pase, pero "probablemente" pasará. "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda pasar algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe?", ha agregado.

Trump ha reiterado en varias ocasiones este ultimátum a Teherán, por el que exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz, llegando a asegurar el lunes con que el país entero "puede ser arrasado en una noche", incluidos ataques contra "cada puente" y "cada central nuclear".

"Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca, quien ha subrayado que "47 años de extorsión, corrupción y muerte por fin terminarán", en referencia al periodo pasado desde el éxito de la Revolución Islámica de Irán, en 1979. "Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán", ha apostillado.

El Gobierno iraní ha trasladó ayer una contrapropuesta a Estados Unidos en la que rechaza un alto el fuego parcial, plantea una solución a más largo plazo, el fin de las sanciones, la reconstrucción del país y un nuevo protocolo para el paso del estrecho de Ormuz. 

 

Titulares de Hoy Donald Trump Estados Unidos Irán Oriente Próximo Internacional

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