Trumpen azken mehatxua: "Gaur gauean zibilizazio oso bat hilko da"
Irani emandako ultimatuma amaitzeko ordu gutxiren faltan, agintari estatubatuarrak iragarri du gaur "munduaren historia luze eta konplexuko unerik garrantzitsuenetako bat" biziko dela.
Eguna joan eta eguna etorri mundua Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen hitzei so dagoen honetan, haren mehatxuek mugarik ez dutela argi geratu da, beste behin. Irani ohartarazi dio Ormuzko itsasartea zabaltzeko ultimatuma betetzen ez badu, aurrekaririk gabeko erasoa egingo dutela herrialde horretan: "Gaur gauean zibilizazio oso bat hilko da", esan du.
Sare sozialetan idatzitako mezu batean, buruzagi estatubatuarrak ziurtatu du bere nahia halakorik ez gertatzea dela, "baina, ziurrenez, gertatuko da". Nolanahi ere, Trumpek uste du "erregimena aldatu" dela Iranen, eta oraingo agintariak "azkarragoak eta ez hain muturrekoak" direla. "Baliteke iraultza zoragarri bat gertatzea. Nork daki?", gaineratu du.
Hainbatetan luzatu du Trumpek Irani egindako ultimatuma. Azkeneko aldiz, joan den igandean. Astearte honetako gauerdira (02:00ak) arteko epea eman zion Islamiar Errepublikari: ordurako Teheranek ez badu Ormuz zabaltzen, AEBk suntsitu egingo ditu Iranen energia elektrikoko instalazioak, eta baita zentral nuklearrak ere.
"Gaur gauean jakingo dugu, munduaren historia luze eta konplexuko unerik garrantzitsuenetakoa izango da", adierazi du Etxe Zuriko maizterrak. Haren hitzetan, "47 urteko estortsioa, ustelkeria eta heriotza aroa amaituko da".
Atzo zabaldutako informazioen arabera, Irango Gobernuak ez du ontzat eman AEBk mahai gainean jarritako su-eten proposamena. Herrialde persiarrak behin betiko konponbidea nahi du, eta, besteak beste, zigor ekonomikoak bertan behera uztea, Ormuzko itsasarterako protokolo berria zehaztea eta herrialdea berreraikitzeko plana eskatu ditu.
Petrolioaren prezioa, gorantz: 111 dolarrera iritsi da; Iranen aurkako erasoaren aurretik, 72 dolarrean zegoen
Trumpen ultimatuma amaitzeko ordu batzuk falta direnean, Irango gerra gelditzeko balizko akordio baten zain jarraitzen dute merkatuek.
Trump: "Ormuz zabaldu ezean, gau bakarrean suntsi dezakegu herrialde osoa"
Euskal Herrian goizaldeko 02:00ak direnean amaituko da Ormuzko itsasartea zabaltzeko Trumpek Irani emandako epea. Iranek Pakistanen bitartekaritzarekin proposatutako 10 puntuko dokumentua ez zaio, nonbait, nahikoa iruditu AEBko presidenteari. Iranek esan du negoziazioak ez direla mehatxuekin bateragarri. Israelek, bitartean, irandarrei ohartarazi die ez daitezela trenean ibili ez badute bizia arriskuan jarri nahi.
Iranek AEBren su-eten proposamena baztertu eta gerra behin betiko bukatzeko eskatu du
Iranek hamar puntuko proposamen bat helarazio dio AEBri, Pakistanen bitartez, gatazka erabat bukatzeko helburuarekin. Trumpen arabera, "ez da nahikoa", eta Iran osorik suntsitzeko mehatxua bota du, berak jarritako epea betetzen bada.
Ormuzko itsasartetik igarotzeko "protokoloa" negoziatzen ari dira Iran eta Oman
"Elkarrizketa hauen helburua da ontziak Ormuzko itsasartetik segurtasunez pasatzeko prozedura aztertzea", esan du gaur, astelehenarekin, Ismail Bagaei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak.
AEB, Iran eta hainbat bitartekari 45 eguneko balizko su-eten bat negoziatzen egon litezke
Bestalde, Irango Atzerri ministroaren bozeramaileak esan du ez dituela Trumpen ultimatumak onartuko, "negoziazioa ez delako ultimatumekin, hilketekin edo gerra krimenak burutzeko mehatxuekin bateragarria".
