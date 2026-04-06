Irán rechaza la propuesta de alto el fuego de EE. UU. y pide el fin definitivo de la guerra

El Gobierno iraní ha trasladado una contrapropuesta a Estados Unidos en la que rechaza un alto el fuego parcial, plantea una solución a más largo plazo, el fin de las sanciones y un nuevo protocolo para el paso del estrecho de Ormuz, todo cuando se acaba el plazo dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para lanzar ataques masivos contra estructuras civiles iraníes, si Teherán no se aviene a un acuerdo que incluya la reapertura del paso de Ormuz.

La agencia de noticias oficial iraní IRNA, ha informado de que Teherán ha trasladado el texto a través de Pakistán, que ejerce como mediador en las conversaciones indirectas con Washington.



Se trata de un documento de diez puntos en el que alega las experiencias anteriores para rechazar un alto el fuego y defender la necesidad de un final permanente a la guerra respetando lo que Irán considera como derechos propios.



Entre las demandas iraníes recogidas por IRNA se incluye el fin del conflicto en la región en general, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción del país y el levantamiento de las sanciones.



Irán responde así a la propuesta estadounidense, no oficial y planteada por canales diplomáticos indirectos para poner fin a la guerra.



Las autoridades iraníes vienen insistiendo en que Estados Unidos e Israel deben parar la "agresión y asesinatos" contra Irán, además de mecanismos concretos para que no se repita el ataque contra Teherán, así como reparaciones de guerra y el reconocimiento de todos los actores internacionales de la autoridad iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Ambas partes están manteniendo contactos indirectos no oficiales y Pakistán se han ofrecido incluso a "acoger" unas "conversaciones significativas".

Junto a Pakistán, otros actores como Turquía y Omán han multiplicado los contactos diplomáticos para intentar poner fin al conflicto armado.