Ameriza la nave Orion en el Pacífico, culminando así la misión Artemis II, el primer viaje lunar en más de 50 años
La misión Artemis II de la NASA ha concluido con éxito este viernes tras el regreso a la Tierra de su tripulación, que ha amerizado en el océano Pacífico frente a la costa de California (Estados Unidos) después de completar un histórico viaje alrededor de la Luna.
La nave Orion, en la que viajaban los cuatro astronautas de la misión (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen), ha descendido a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17:07 horas (hora local), frente a San Diego, poniendo fin a una misión de diez días.
Durante la reentrada en nuestro planeta, que se ha prolongado durante unos 13 minutos, la cápsula ha soportado condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, mientras atravesaba la atmósfera a unos 40.234 kilómetros por hora.
La NASA ha confirmado que los cuatro tripulantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, que supone el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años y uno de los pasos clave del programa Artemis.
El responsable de asuntos públicos del Centro Espacial Johnson, Rob Navias, ha destacado la precisión del operativo al asegurar que se trató de "un amerizaje perfecto en el punto exacto para Integrity", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Bloomberg.
Asimismo, ha subrayado el valor simbólico de la misión al afirmar que "desde las páginas de Julio Verne hasta una misión moderna a la Luna, se ha completado un nuevo capítulo en la exploración de nuestro vecino celeste".
El viaje, que ha recorrido un total de 694.481 millas (1.117.659 kilómetros) desde el despegue, ha permitido además establecer nuevos registros de distancia en vuelos espaciales tripulados y obtener imágenes de gran valor científico.
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Los astronautas de la Artemis II, listos para amerizar a las 02:07 frente a la costa de California
La tripulación ha completado con éxito la segunda maniobra de regreso hacia la Tierra tras sobrevolar la Luna y encara la recta final de la misión antes del amerizaje previsto por la NASA frente a San Diego.
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