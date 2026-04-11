Hungría decide este domingo si cierra la era Orbán

Hungría encara este domingo las elecciones europeas más importantes del año; unos comicios que transformarán tanto la política interna del país como las difíciles relaciones entre Budapest y la Unión Europea a la sombra de la guerra de Ucrania si finalmente se cumplen los pronósticos y el líder opositor Peter Magyar y su partido Respeto y Libertad (Tisza) acaban con 16 años seguidos de gobierno del primer ministro, el ultraconservador Viktor Orbán.



Los comicios representan un plebiscito sobre Orbán, un hombre convertido ahora en el gran exponente de la polarización reinante en una Europa Central a matacaballo entre una corriente liberal y europeísta y una vertiente con una agenda ultranacionalista y conservadora que tiene entre sus aliados al presidente Vladimir Putin, y se presenta como gran amigo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



En un clima político extremadamente tenso y bajo la atenta mirada de Bruselas y Washington, las principales encuestas dan como favorito en las elecciones a Magyar y a su partido, pero hasta qué punto tendrá impacto su victoria dependerá no solo de la contundencia de su triunfo, sino del carácter que decida exhibir el líder opositor, cuyas posturas no están realmente tan alejadas respecto a Orbán, su antiguo jefe.



En términos de política exterior, Magyar ha prometido como mínimo dialogar con Bruselas en términos más amables, pero ha avisado que no tiene intención de revertir la actual política húngara contra la adhesión de Ucrania a la UE. En lo que respecta a las relaciones con Rusia, aunque contempla reducir la dependencia energética, su fecha prevista, 2035, queda lejísimos del objetivo de 2027 marcado por Bruselas.



En el plano interno, Magyar ha expresado su deseo de eliminar toda presencia de leales a Orbán en el Poder Judicial, el otro gran conflicto, junto a la posición sobre Ucrania, que enfrenta desde hace años a Budapest con Bruselas, y en los medios de comunicación, pero el sistema electoral húngaro no favorece la victoria contundente que necesita para ello.



En cuestiones sociales, Magyar, que se enmarca en el espectro conservador, se ha pronunciado en líneas muy generales sobre temas tan importantes como la situación de la comunidad LGBTQ, perseguida por Orbán durante años. "Cuando nos toque en el poder, todo el mundo vivirá como quiera y amará como quiera mientras no viole la ley", manifestó el dirigente de Tisza, en declaraciones recogidas por el diario The Observer.



Esta indefinición, en realidad, ha caracterizado buena parte del meteórico ascenso de Magyar, un relativo desconocido en la política húngara hasta su explosiva irrupción en las Parlamentarias Europeas de junio de 2024, donde el partido recién creado de este abogado de 45 años se alzó con siete de los 21 escaños en juego, solo cuatro meses después de abandonar el partido Fidesz de Orbán tras denunciar un escándalo de encubrimiento de abusos a menores.