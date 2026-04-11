HAUTESKUNDEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hungariak Orbanen aroa ixteko aukera izango du igandean

Peter Magyar liberalak, inkestetan faborito argia denak, garaipen sendoa behar du lehen ministro ohiak 16 urteko agintaldiak altxatutako egiturak aldatzeko.

Sopron (Hungary), 08/04/2026.- A handout photo made available by Hungarian PM's General Department of Communication shows Hungarian Prime Minister and Fidesz party leader Viktor Orban (C) addressing supporters during a campaign rally in Sopron, Hungary, 08 April 2026. Hungary will hold parliamentary elections on 12 April 2026. (Elecciones, Hungría) EFE/EPA/AKOS KAISER/HUNGARIAN PM GENERAL DEPARTMENT OF COMMUNICATION HUNGARY OUTHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Orbaneko kanpaina-ekitaldia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hungariak aurtengo Europako hauteskunde garrantzitsuenei aurre egingo die igande honetan. Ukrainako gerraren itzalpean, Budapesten eta Europar Batasunaren arteko harreman zailak eta barne politika eraldatuko dituzten hauteskundeak izango dira,  eta iragarpenak betetzen badira, Peter Magyar oposizioko burua eta Tisza alderdiaren hautagaia izango da garaile, 16 urtez Viktor Orban lehen ministro ultrakontserbadoreak irabazi ostean.

Hauteskundeak Orbanen agintaldiari buruzko plebiszitu bat dira, eta orain Europa Erdigunean nagusi den polarizazioaren adierazle: korronte liberal eta europazale baten eta agenda ultranazionalista eta kontserbadorea duen alderdi baten arteko lehia.

Tentsio handiko giro politiko batean, eta Bruselaren eta Washingtonen begiradapean, inkesta nagusiek Magyar eta bere alderdia jotzen dituzte faborito hauteskundeetan, baina bere garaipenak zenbaterainoko eragina izango duen garaipenaren sendotasunaren mende ez ezik, bere jarreraren mende ere egongo da.

Atzerri politikari dagokionez, Magyarrek hitz eman du gutxienez modu atseginagoan hitz egingo duela Bruselarekin, baina ohartaraziz ez duela Ukraina EBn sartzearen aurka duen politika iraultzeko asmorik. Errusiarekiko harremanei dagokienez, mendekotasun energetikoa murriztea aurreikusten duen arren, 2035eko data Bruselak ezarritako 2027ko helburutik oso urrun dago.

Barne mailan, Magyarrek Botere Judizialean (beste gatazka handia) Orbanen aldekoen presentzia ezabatzeko nahia adierazi du.

Gai sozialetan, Magyar espektro kontserbadorean kokatzen da, eta argi adierazi du Orbanek urteetan jazarri duen LGBTQ komunitatearen egoerari buruzko iritzia: "Boterera iristen bagara, mundu guztia nahi duen bezala biziko da eta nahi duen bezala maitatuko du legea urratzen ez duen bitartean".

Magyar ezezaguna zen Hungariako politikan 2024ko ekainean Europako hauteskundean izena hartu zuen arte. 45 urteko abokatu horren alderdi sortu berriak jokoan zeuden 21 eserlekuetatik zazpi bereganatu zituen, Orbanen Fidesz alderdia utzi eta lau hilabetera soilik. Adingabeei egindako abusuekin lotutako eskandalu bat estaltzen ari zirela salatu ostean utzi zuen alderdia.

EBk arnasari eusten dio

Europar Batasunak isiltasun estrategikoaren aldeko hautua egin du hauteskundeon aurrean, edozein adierazpenek egoera korapilatu dezakeela iritzita. Izan ere, igande honetakoak oso hauteskunde garrantzitsuak dira EBrentzat, Bruselaren eta Hungariaren arteko harremanak baldintzatu ditzakeelako.

Europako Batzordea da Hungariako Gobernuaren jomuga nagusia, hark blokeatu egin baitzituen Europa erdiguneko herrialdeari eman beharreko laguntzak Orbanek botere judizialaren independentzia bermatzen ez zuelako.

Europako erakundeek lasaitua hartuko dute inkestak betetzen badira, eta Orban ez den beste norbaitek hartzen badu Hungariaren lidergoa, 2010etik lehen aldiz.

Baina Peter Magyarrek erronka izugarria izango du bere hauteskunde promesak betetzeko eta bere herrialdeak Europar Batasunarekin dituen harremanak berrezartzeko.

Hungarian hauteskundeak irabaztea agian ez da nahikoa Magyarrek bere agenda ezartzeko: zenbait erabakik, hala nola Konstituzioa erreformatzeko edo Orbani leial zaizkion administrazioko kargudunak aldatzeko Parlamentuaren bi heren behar dira, eta gaur egun inkesta gutxik ematen diote horrelako babesa.

Bruselarentzat egoera okerrena inkestek akats izugarria egitea izango litzateke, eta igande gauean Orbanek beste lau urterako gobernua lortzea, boterean etenik gabeko bi hamarkadetara iritsiz.

Testuinguru horretan, EBk formula berriak aurkitu beharko lituzke Hungariaren betoak saihesteko, baina Bruselak uste du tentsioa leunduko litzatekeela Orbanek hauteskundeak burutik kentzen dituenean.

Hauteskundeak Europa Ultraeskuina Munduko albisteak

Gehiago ikusi
Publizitatea
X