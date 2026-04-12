La tripulación del Artemis II describe el viaje como experiencia "irrepetible" y "demasiado grande"

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA ha regresado a la Tierra tras completar con éxito un histórico viaje de 10 días alrededor de la Luna, en una operación que marca un hito en la exploración espacial que sienta las bases para futuras misiones tripuladas al satélite. Se trata, han descrito, de una experiencia histórica, "demasiado grande para un solo cuerpo", que los mantendrá "unidos para siempre".



Los tres astronautas de la NASA—Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch—y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense amerizaron ayer en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, antes de ser trasladados a Houston, donde recibieron una bienvenida multitudinaria en el Centro Espacial Johnson y pudieron reencontrarse con sus familias por primera vez desde el inicio de la misión.



En sus primeras declaraciones públicas tras el regreso, el comandante de la misión, Reid Wiseman, ha subrayado el carácter único de la experiencia: "Estamos unidos para siempre, y nadie aquí abajo jamás sabrá por lo que acabamos de pasar los cuatro, y fue lo más especial que jamás me sucederá en la vida". Wiseman también ha reconocido la dificultad del viaje: "Antes del lanzamiento, parece el sueño más grande del mundo, y una vez allí, lo único que quieres es volver con tu familia y tus amigos. Es algo especial ser humano, y es algo especial estar en el planeta Tierra".

Por su parte, la especialista Christina Koch ha puesto el acento en la cohesión del equipo, asegurando que "una tripulación es un grupo que está siempre presente, pase lo que pase (...) inseparablemente unida por un hermoso y fiel vínculo". La astronauta ha protagonizado uno de los momentos más emotivos al quedarse sin palabras después de recordar que lo que más le "impactó" no fue ver la "diminuta Tierra, sino toda la negrura que la rodeaba".

Victor Glover ha admitido que aún no ha asimilado completamente la magnitud de la misión: "Aún no he asimilado lo que acabamos de hacer", antes de expresar su emoción: "Más allá del desafío que me supone intentar describir lo que vivimos, la gratitud por haber visto lo que vimos, por haber hecho lo que hicimos y por haber estado con quien estuve, es algo demasiado grande como para caber en un solo cuerpo".



En términos similares se ha pronunciado Jeremy Hansen, quien ha destacado la dimensión humana de la misión y la conexión con quienes la siguieron desde la Tierra: "Lo que vieron fue un grupo de personas que disfrutaban contribuyendo (...) Somos un espejo que los refleja, y si les gusta lo que ven, miren un poco más allá. Este es su reflejo".

