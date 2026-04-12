Las condiciones meteorológicas impiden que la Global Sumud Flotilla inicie la travesía hacia Gaza
La Global Sumud Flotilla partirá este domingo del Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona pero no se adentrará en aguas internacionales, sino que amarrará en otro puerto barcelonés, porque las condiciones meteorológicas impiden iniciar la travesía hacia Gaza.
Así lo han explicado los principales activistas de la Global Sumud Flotilla en una rueda de prensa antes del acto de salida de la flotilla, prevista para las 13:00 horas desde el Port Vell de Barcelona.
"Nuestra idea era salir hoy hasta aguas internacionales e dirigirnos a Sicilia, pero las condiciones meteorológicas no nos lo permiten", de manera que la flotilla "partirá del Moll de la Fusta -en el Port Vell- e irá a otro puerto en Barcelona", ha afirmado el miembro de la Global Sumud Flotilla Thiago Ávila.
Ávila ha calificado de "histórico" el día de hoy porque se han movilizado más barcos que en la misión de agosto de 2025, con 70 barcos de otros tantos países con más de 1.000 personas a bordo, y ha reconocido que los tripulantes asumirán riesgos, "pero el pueblo palestino lleva 80 años en peligro".
"Los gobiernos han fallado"
Los miembros de Global Sumud Flotilla (GSF) han criticado que "los gobiernos han fallado" en Gaza y han hecho un llamamiento a actuar de forma inmediata.
La refugiada Susan Abdellah ha explicado su experiencia, que ha calificado de infierno: "Cuando crees que hay paz nunca hay paz. Tienes que dejar tu casa y toda tu vida ¿Qué te llevas contigo?".
Por su parte, Sümeyra Akdeniz Ordu ha criticado que el pueblo de Gaza "ha sido depurado y borrado en el amplio sentido de la palabra, hay que decirlo alto y claro, es un genocidio", mientras que “los estados y las instituciones han fallado".
Muhammad Nadir Al-Nuri ha hecho un llamamiento a "los líderes del mundo a hacer más de lo que hacen, deben hacer lo correcto y hacerlo ahora", y ha destacado la falta de acceso a la sanidad y a la educación del pueblo de Gaza.
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