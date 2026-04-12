Global Sumud Flotilla ezin izan da Gazarantz abiatu eguraldi txarragatik
Azkenean, ez dira oraindik Siziliarantz joango, eta Bartzelonako portu batetik bestera lekualdatuko dira, egoerak hobera egin arte.
Global Sumud Flotilla igande honetan abiatzekoa zen Bartzelonako Port Vell portuko Moll de la Fusta moilatik Gazarantz, baina azkenean ez da nazioarteko uretan sartuko, eguraldiak Gazarako zeharkaldia hastea eragozten duelako, eta Bartzelonako beste portu batean amarratuko dute.
Hala azaldu dute Global Sumud Flotillako ekintzaile nagusiek, Bartzelonan, Port Vell portuan, 13:00etan ontzidia abiatu aurretik eman duten prentsaurrekoan.
"Gure asmoa nazioarteko uretaraino irtetea eta Siziliara joatea zen, baina eguraldiak ez digu uzten", eta, beraz, "ontzidia Moll de la Fustatik (Port Vell) abiatu, eta Bartzelonako beste portu batera joango da", azaldu du Global Sumud Flotillako Thiago Avilak.
Avilaren ustez, gaurko eguna "historikoa" da, 2025eko abuztuko misioan baino itsasontzi gehiago mobilizatu direlako, 1.000 pertsonatik gora daramatzaten hainbat herrialdetako 70 ontzitan. Tripulatzaileek arriskuak hartuko dituztela onartuta ere, honakoa erantsi du: "Palestinako herriak 80 urte daramatza arriskuan".
"Gobernuek huts egin dute"
Global Sumud Flotillako kideek kritikatu dutenez, "gobernuek huts egin dute" Gazan, eta berehala ekiteko deia egin dute.
Susan Abdellah errefuxiatuak bere esperientzia azaldu du, "infernua" izan dela esanez: "Bakea dagoela uste duzunean, ez dago inoiz bakerik. Zure etxea eta bizitza osoa utzi behar dituzu. Zer daramazu zurekin?".
Sümeyra Akdeniz Orduren esanetan, Gazako herria "garbitu eta ezabatu dute, zentzu zabalean; ozen eta argi esan behar da, genozidioa da", eta "estatuek eta erakundeek huts egin dute".
Muhammad Nadir Al-Nurik dei egin die "munduko liderrei egiten dutena baino gehiago egiteko, zuzen jokatu eta orain egin behar dute", eta Gazako herriak osasunerako eta hezkuntzarako sarbiderik ez duela azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Artemis II misioko astronautak: "Esperientzia errepikaezina izan da, handiegia"
Itsasoratu ostean egindako lehen agerraldi publikoan, hunkituta azaldu dute Ilargiaren inguruan egin duten 10 eguneko bidaia historikoa. Txalo zaparrada ugari jaso dituzte.
Hungariarrak hasi dira botoa ematen herrialdearentzat eta EBrentzat oso garrantzitsuak izango diren hauteskundeetan
Viktor Orban egungo lehen ministroa eta Peter Magyar hautagai liberala, irabazteko faboritoa, jada joan dira botoa ematera.
AEBk eta Iranek akordiorik gabe itxi dute Islamabadeko negoziazioen lehen fasea, Ormuzi buruzko desadostasunekin
20 ordu baino gehiagoko elkarrizketen ostean, azken eskaintza batekin eta programa nuklearraren eta eskualdeko segurtasunaren inguruko desadostasun sakonekin amaitu da bilera.
Hungariak Orbanen aroa ixteko aukera izango du gaur
Peter Magyar liberalak (inkestetan faborito argia da) garaipen sendoa behar du lehen ministro ohiak 16 urteko agintaldian altxatutako egiturak aldatzeko.
'Orion' ontzia itsasoratu da jada, eta amaitu da Artemis II misioa, 50 urtean Ilargira egindako lehen bidaia
Lau astronautak (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch eta Jeremy Hansen) osasun egoera onean daudela baieztatu du NASAk.
Artemis II misioko astronautak prest dira 02:07an Kaliforniako kostaldearen parean itsasoratzeko
Hego Euskal Herriko 02:07an, NASAren aurreikuspenen arabera, San Diegoko (Kalifornia) kostaldean itsasoratuko da Orion espazio ontzia.
Ekuadorrek % 50etik % 100era igoko ditu Kolonbiako inportazioen muga-zergak, merkataritza-gerra gogortuz
Noboaren gobernuaren arabera, "segurtasun nazionala" bermatzeko hartu dute erabakia, eta "erantzukizun partekatua indartzea du helburu, mugan narkotrafikoaren presentziari aurre egiteko". Petroren ustez, neurri hori "gehiegikeria" da, eta "errespetua" eskatu du "narkotrafikoak eraildako 200.000 kolonbiarrentzat".
Israelek iragarri du Hezbollahko buruzagiaren idazkaria eta iloba hil duela
Hildakoa Ali Yusef Harshi da, Naim Qassemen iloba.
Iranek itxi egin du Ormuzko itsasartea, hainbat orduz irekita egon ondoren
Itsasartea irekita egon da hainbat orduz. Itsasoko trafikoa monitorizatzen duten plataformek mugimenduak atzeman dituztela adierazi dute. Hala ere, Israelek Libanori egindako erasoaren ostean, Irango agintariek berriro etenarazi dute petrolio-ontzien nabigazioa, Guardia Iraultzailearekin lotutako Fars agentziak jakinarazi duenez.