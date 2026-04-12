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Los candidatos Orbán y Magyar votan en medio de récords de participación en las elecciones en Hungría

Hasta las 15:00 horas, un 66 % de los votantes húngaros ya habían depositado su voto, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Electoral del país en su página web. Se trata de unos trece puntos porcentuales por encima de las elecciones legislativas de hace cuatro años a esa hora (53,59 %).
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Euskaraz irakurri: Inoizko parte-hartze handiena espero da Orban eta Magyar lehian dituen hauteskunde hitzorduan
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Agencias | EITB

Última actualización

Los dos grandes contendientes de las elecciones legislativas de este domingo en Hungría, el primer ministro Viktor Orbán y el líder opositor y favorito a la victoria, Peter Magyar, han depositado su voto para unos comicios caracterizados por récords de participación ciudadana.

Hasta las 15:00 horas, un 66 % de los votantes húngaros ya habían depositado su voto, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Electoral del país en su página web. Se trata de unos trece puntos porcentuales por encima de las elecciones legislativas de hace cuatro años a esa hora (53,59 %) y todo parece apuntar que la tendencia va a continuar hasta el cierre de urnas, a las 19:00 horas.

En la capital, Budapest, la participación está rozando ya el 70 % (69,4%). Su alcalde, el también opositor Gergely Karácsony, ha llamado a los votantes a "hacer historia" usando "el bolígrafo que aguarda en las cabinas de votación".

Magyar ha insistido en la importancia de la participación porque "habrá distritos electorales donde el resultado dependerá de unos pocos votos", ha manifestado tras depositar su papeleta antes de declararse absolutamente convencido de que su partido Tisza va a ganar las elecciones: "Nadie piensa en serio que Tisza vaya a perder, ni Hungría tampoco". En línea con su campaña, Magyar, más europeísta que su rival y jefe de Gobierno, ha enmarcado los comicios en una lucha "entre el Este y el Oeste".

Orbán, que también ha votado, ha asegurado que felicitará a Magyar si gana las elecciones antes de llamar al voto por su partido Fidesz, porque "es la opción más segura". En las últimas horas, el primer ministro ha recibido mensajes de aliento de aliados como Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, o el ministro de Israel para la Diáspora, Amichai Chikli.

Hungría Elecciones Internacional

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