Péter Magyar, el conservador que ha logrado poner fin a la hegemonía de Orbán

Péter Magyar, ganador de las elecciones legislativas con su partido Tisza y futuro primer ministro de Hungría, es un político que con su discurso conservador y crítico con la corrupción logró canalizar el hartazgo de los húngaros y poner fin a los 16 años de hegemonía del todopoderoso primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Este carismático jurista de 45 años, que hasta 2024 apenas era conocido, ha irrumpido con tal fuerza en el panorama político del país centroeuropeo que desde hace más de un año ya lideraba las encuestas de opinión.

Hasta 2024 Magyar compartía filas con Orbán, en el Fidesz, del cuál se salió a raíz de un escándalo vinculado a un indulto a un condenado por encubrir delitos de pederastia.

A pocos meses de ponerse a liderar Tisza, el partido logró casi el 30 % de los votos en las elecciones europeas y siete escaños en la Eurocámara, donde se unió al Partido Popular Europeo (PPE). El propio Magyar es eurodiputado.

Su conocimiento interno del partido -ahora oponente- Fidesz le ha puesto en la posición de poder ofrecer un cambio a la ciudadanía húngara. Ese factor, combinado con una comunicación de cercanía, un marcado discurso anticorrupción y una imagen juvenil y moderna, ha hecho de Magyar la figura opuesta a Orban, la imagen del cambio.

Modernizador en lo económico y conservador en lo social, Magyar ha sido capaz de atraer desde el voto desencantado del oficialismo, hasta el de la oposición liberal -e incluso progresista-, ansiosa de cambio, tras 16 años de mandato de Orbán y su Fidesz.

Su estilo juvenil y su hábil uso de las redes sociales ha conectado de forma especial con los más jóvenes, que, en muchos casos, sólo tienen recuerdos de Orbán en el poder.