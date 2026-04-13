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Péter Magyar, el conservador que ha logrado poner fin a la hegemonía de Orbán

Modernizador en lo económico y conservador en lo social, Magyar ha sido capaz de atraer desde el voto desencantado del oficialismo, hasta el de la oposición liberal -e incluso progresista-, ansiosa de cambio, tras 16 años de mandato de Orbán y su Fidesz. Con un discurso claro contra la corrupción, Magyar promete "limpiar" las instituciones, recuperar los fondos europeos y reactivar la economía.

Peter Magyar Hungaria, Hungría
Peter Magyar, celebrando el triunfo electoral. EFE.
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EITB

Última actualización

Péter Magyar, ganador de las elecciones legislativas con su partido Tisza y futuro primer ministro de Hungría, es un político que con su discurso conservador y crítico con la corrupción logró canalizar el hartazgo de los húngaros y poner fin a los 16 años de hegemonía del todopoderoso primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Este carismático jurista de 45 años, que hasta 2024 apenas era conocido, ha irrumpido con tal fuerza en el panorama político del país centroeuropeo que desde hace más de un año ya lideraba las encuestas de opinión. 

Hasta 2024 Magyar compartía filas con Orbán, en el Fidesz, del cuál se salió a raíz de un escándalo vinculado a un indulto a un condenado por encubrir delitos de pederastia.

A pocos meses de ponerse a liderar Tisza, el partido logró casi el 30 % de los votos en las elecciones europeas y siete escaños en la Eurocámara, donde se unió al Partido Popular Europeo (PPE). El propio Magyar es eurodiputado

Su conocimiento interno del partido -ahora oponente- Fidesz le ha puesto en la posición de poder ofrecer un cambio a la ciudadanía húngara. Ese factor, combinado con una comunicación de cercanía, un marcado discurso anticorrupción y una imagen juvenil y moderna, ha hecho de Magyar la figura opuesta a Orban, la imagen del cambio

Modernizador en lo económico y conservador en lo social, Magyar ha sido capaz de atraer desde el voto desencantado del oficialismo, hasta el de la oposición liberal -e incluso progresista-, ansiosa de cambio, tras 16 años de mandato de Orbán y su Fidesz. 

Su estilo juvenil y su hábil uso de las redes sociales ha conectado de forma especial con los más jóvenes, que, en muchos casos, sólo tienen recuerdos de Orbán en el poder.

13 April 2026, Hungary, Budapest: Supporters of the opposition Tisza party, which won the 2026 Hungarian parliamentary elections, celebrate during a victory rally. Photo: Alexander Ryumin/TASS via ZUMA Press/dpa Alexander Ryumin/TASS via ZUMA P / DPA 13/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Magyar se presenta como conservador, defensor de la familia, la nación y el cristianismo, aunque con una clara orientación europeísta y más abierto que el ultraconservador Orbán. Sin embargo, en algunos asuntos, como su posición contra la inmigración ilegal, su cercanía a las ideas de Orbán resulta clara. 

Si bien se prevén cambios en Hungría, cabe destacar que Magyar no es un líder progresista. Hungría sigue siendo, aunque de una forma ahora manifiéstamente más moderada, un país de mayoría conservadora y liberal. 

"Limpiar" las instituciones

Péter Magyar viene a poner fin al régimen "más corrupto" de Europa, que según él, ha convertido Hungría en el país "más pobre" de la Unión Europea (UE), un país sin apenas crecimiento económico en los últmos años y la inflación elevada. 

Ante esto, Magyar promete "limpiar" las instituciones y reactivar la economía. Su promesa incluye la entrada inmediata de Hungría en la Fiscalía Europea, con el objetivo de investigar el uso de fondos públicos por parte del Gobierno de Orbán y recuperar recursos desviados.

El país sufre además la congelación de miles de millones de euros en fondos europeos por parte de Bruselas debido a preocupaciones sobre el Estado de derecho. Unos fondos que también se ha comprometido a desbloquear, al tiempo que tratará de restablecer la confianza con las instituciones comunitarias, lo que supondría un giro respecto a la política de confrontación mantenida por Orbán.

"Nuestra patria forma parte de la comunidad europea, la OTAN y de Occidente", dijo Magyar en su último gran mitin de campaña.

Frente a la cercanía de Orbán con Moscú, ha prometido una victoria "que se verá también en el Kremlin", en alusión a los vínculos del actual gobierno con Rusia.

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