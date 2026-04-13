Peter Magyar, Orbanen nagusitasunari amaiera eman dion kontserbadorea
Arlo ekonomikoan modernizatzaile, eta sozialean, kontserbadore, Magyar gai izan da bere inguruan biltzeko ofizialismoan jada gustura ez zeuden horiek, bai eta oposizio liberala eta, are, progresista ere, Orbanen eta haren Fideszen 16 urteko agintearen ostean, aldaketa gosez zirenak, guztiak ere. Ustelkeriaren kontrako diskurtso indartsuarekin, erakundeak "garbitzera" dator, funts europarrak berreskuratzera eta ekonomia biziberritzera.
Tisza alderdiaren lemazain, Peter Magyar hauteskunde legegileen irabazle denak eta Hungariako lehen ministroa izango denak, Viktor Orban lehen ministro ahalguztidun eta ultra-nazionalistaren hegemoniarekin nazkatuta zeudenen nahiak biltzea lortu du, diskurtso kontserbadore eta ustelkeriaren kontrako batekin.
45 urteko jurista karismatikoa ezezaguna zen ia 2024ra arte, baina politikagintzaren hondarretan agertu zenez geroztik, indartsu agertu izan da; izan ere, iritzi-inkesten buru zen duela urtebete baino gehiagotik hona.
2024ra arte Orbanen taldean ibilitakoa, harekin haustea erabaki zuen pederastia delituak ezkutatzeagatik kondenatutako gizaseme bati indultua eman ziolako.
Tiszaren lidergoa hartu eta hilabete gutxira, Europako hauteskundeetan botoen ia % 30 lortu zituen, eta zazpi ordezkari bidali Euroganberara, Magyar bera tartean, eurodiputatu baita. Europako Alderdi Popularrarekin bat egin zuen bertan.
Orain aurkari izan duen alderdia barrutik ongi ezagutzeak aukera eman dio hungariarrei aldaketa eta alternatiba bat eskaintzeko. Hurbileko komunikazioa gehitu dio haren estrategiari, ustelkeriaren aurkako diskurtso nabarmenarekin eta irudi gazte eta modernoarekin batera, Orbanen irudi kontrajarria bihurtu da Magyar, aldaketaren irudi.
Estilo gazteaz eta sare sozialak trebe erabilita, modu berezian konektatu du gazteenekin, zeintzuek ez duten ezagutu boterean Orban ez den beste agintaririk.
Magyar kontserbadore gisa aurkezten da, familiaren, nazioaren eta kristautasunaren defendatzaile gisa, baina europazaletasun argiarekin eta Orban ultrakontserbadorea baino izaera politiko irekiagoa. Hala ere, zenbait gaitan, hala nola legez kanpoko immigrazioaren aurkako jarreran, Orbanen ideiekiko hurbiltasuna argia da.
Hungarian aldaketak aurreikusten badira ere, nabarmendu behar da Magyar ez dela buruzagi aurrerakoia. Hungariak gehiengo kontserbadore eta liberaleko herrialdea izaten jarraitzen du, nabarmen moderatuagoa bada ere.
Erakundeak "garbitzera"
Peter Magyar Europako erregimen "ustelenari" amaiera ematera dator. Bere esanetan, ustelkeria horrek Hungaria Europar Batasuneko (EB) herrialderik "pobreena" bihurtu du. Hungariak ez du azken urteetan ia hazkunde ekonomikorik izan, eta altua du inflazioa.
Horren aurrean, Magyarrek agindu du erakundeak "garbituko" dituela eta ekonomia suspertuko duela. Esan duenez, Hungaria Europako Fiskaltzan sartuko da berehala, Orbanen Gobernuak funts publikoak nola erabili dituen ikertu eta desbideratutako baliabideak berreskuratzeko.
Horri gehitu behar zaio, Bruselak Europako funtsen milaka milioi euro izoztu dizkiola Budapesti, Orbanen politikek zuzenbide-estatuari buruzko kezka sortzen baitzituen. Funts horiek desblokeatzeko konpromisoa hartu du orain Magyarrek, eta, aldi berean, Europar Batasuneko erakundeekiko konfiantza berrezartzen saiatuko dela agindu du, Orbanek izandako konfrontazio-politikarekiko aldaketa, beraz.
"Gure aberria europar komunitatearen, NATOren eta Mendebaldearen parte da", esan zuen Magyarrek bere azken kanpaina-mitinean.
Orbanek Moskurekiko izan duen gertutasunaren aurrean, Magyarrek esan du garaipenaren ondorioak ikusiko direla Kremlinean ere, egungo gobernuak Errusiarekin dituen loturei erreferentzia eginez.
Magyarrek garaipen argia eskuratu du Orbanen aurrean, eta aurrekaririk gabeko gehiengoa lortu du Hungarian
Peter Magyar kontserbadorearen garaipenak aro politiko berri bat abiatu du herrialdean, urte luzez Europar Batasunarekin tirabirak izan ondoren, norabide europeista hartuta.
Magyarrek bi hereneko gehiengoa lortu du Hungariako Parlamentuan, botoen % 80 zenbatuta
Botoen % 81,5 zenbatuta, oposizioak 199 eserlekuetatik 137 lortu ditu, eta Viktor Orban ultraeskuindarraren Fidesz alderdiak, berriz, 55. 2010az geroztik, gehiengo osoarekin gobernatu du Europa erdialdeko herrialdea.
Parte hartze markak hautsi dira Orbanentzat erabakigarriak diren Hungariako hauteskundeetan
18:30ean, hauteslekuak itxi baino ordu erdi lehenago, % 78,8koa zen parte hartzea; beraz, aise gainditu da 2002ko parte hartzea, orain arteko handiena (% 73,5).