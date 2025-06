Orexa, el pueblo que sigue fuera de cobertura

Orexa, sigue sin cobertura móvil tras el apagón sufrido en parte de Europa, el pasado 28 de Abril. En estas siete semanas, los habitantes han conseguido adaptarse y continuar con su día a día, pero, aún así, muchos reconocen que la falta de señal dificulta tareas cotidianas y limita el acceso a ciertos servicios esenciales.

La antena que instaló el Ayuntamiento en el ostatu del municipio no es una antena normal, es similar a un amplificador que toma la señal de fibra óptica y posteriormente crea una señal a través de 3G. Según explica, el entonces alcalde de la localidad Eneko Maioz, esta infraestructura ya había sufrido problemas técnicos en el pasado, pero siempre se habían resuelto en poco tiempo. No obstante, debido a la complejidad técnica de su mantenimiento, el equipo municipal cedió la gestión a Movistar, que desde entonces se encarga tanto del servicio como del mantenimiento. Los residentes han reportado repetidamente la avería, pero la compañía no les ofrece ninguna solución, al no enviarles ningún técnico para que lo arregle.

La fibra óptica sigue operativa en domicilios y edificios públicos, lo que permite que los vecinos puedan seguir usando internet dentro de esos espacios. Eso les proporciona un 'parche', ya que al conectarse al WiFi los vecinos pueden seguir realizando llamadas desde aplicaciones de mensajería o videollamada.

Por si fuera poco, la falta de cobertura también afecta a sistemas complementarios que utilizan en el pueblo, como las placas solares que recogen datos y envían alertas, y que ahora también han dejado de funcionar.

La sensación general entre los vecinos es de impotencia. Desde el colectivo Orexa Bizirik, su coordinador califica la situación como "decepcionante".