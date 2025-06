La Fiscalía pide 37 años de prisión para el acusado de violar a su mujer y a sus dos hijas en Vitoria

La Audiencia de Álava ha juzgado este miércoles a un hombre acusado de violar en repetidas ocasiones a la que entonces era su mujer y a las dos hijas menores de ambos. La Fiscalía ha mantenido una petición de 37 años de prisión para el acusado. La Defensa, por su parte, pie la absolución.

El hombre y la mujer mantuvieron una relación a partir del año 2005. En los años posteriores tuvieron dos hijas, que aún son menores de edad.

En la jornada de este miércoles tanto la mujer como las dos hijas han declarado a puerta cerrada. Tras sus declaraciones, la Fiscalía ha resaltado que han sido unos testimonios "coherentes", ya que han dicho lo mismo tanto en el momento de la denuncia como en el juzgado de instrucción, como ante los trabajadores sociales que les atendieron.

Los cuatro peritos que han testificado -una trabajadora social, una psicóloga y dos forenses- han explicado que la situación de la familia era compatible con la violencia de género, con un rol del acusado que tomaba las decisiones y realizaba una degradación continua de la madre.

Estos han definido a la madre como "una persona frágil que niega lo que le hace daño", mientras que de las niñas han explicado que éstas "han normalizado los abusos porque su padre les decía que eso era ser una buena hija". Según los peritos, las niñas no identificaron los hechos como agresiones sexuales hasta llegar a la adolescencia.

El acusado ha negado todas las acusaciones asegurando que nunca obligó a la madre a tener relaciones no consentidas y que nunca abusó de sus hijas. Solo ha admitido que hubo algunos momentos de violencia cuando se enfadaba y ha mencionado insultos y discusiones. Ha asegurado que sus hijas se han "inventado" las agresiones sexuales, porque él "las ha limitado mucho y no las dejaba salir".

La Defensa ha pedido la absolución porque considera que no ha quedado acreditada ninguna de las acusaciones. También ha alegado que la denuncia contra el hombre llegó, después de que éste pidiera el divorcio, y ha recordado que no se decretó prisión provisional para el acusado, que sigue en libertad, "porque no había indicios de criminalidad".

Sin embargo, la Fiscalía ha considerado que se han producido varios delitos: un delito de abuso continuado contra la mujer en el ámbito de la violencia de género, por el que pide 10 años de prisión; 2 delitos de abuso a menores de 13 años, con el agravante de parentesco, por los que pide 12 años de prisión por cada uno; además del delito de maltrato por el que solicita 3 años.