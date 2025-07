Noche sin incidentes en Torre Pacheco, aunque persiste la tensión por nuevas convocatorias ultras

La concentración convocada por grupos de ultraderecha en Torre Pacheco (Murcia) se ha saldado sin incidentes de gravedad. La presencia policial impidió la presencia de destacados miembros de la extrema derecha como Vito Quiles o Daniel Esteve, responsable de la empresa Desokupa. Ambos fueron invitados a abandonar la localidad por las fuerzas de seguridad.

A pesar de la relativa tranquilidad, durante la movilización un centenar de ultras acosaron a periodistas de varios medios de comunicación que cubrían la protesta. La Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo de seguridad en los accesos al municipio, ya que para hoy miércoles y mañana jueves están previstas nuevas manifestaciones de corte xenófobo.

En paralelo, ayer se conoció la detención en Mataró (Barcelona) del presunto instigador de la denominada “cacería al inmigrante” difundida por redes sociales. Se trata de C.L.F., líder del grupo supremacista y xenófobo 'Deportadlos Ahora', quien ha sido acusado de ejercer funciones de dirección dentro del movimiento.

Asimismo, la Fiscalía de Murcia ha anunciado la apertura de una investigación al líder regional de VOX, José Ángel Antelo, tras una denuncia presentada por PSOE y Podemos. Se pretende determinar si sus declaraciones públicas, en las que vinculaba inmigración y violencia, podrían constituir un delito.

Entre los casos de violencia registrados en los últimos días, ha salido a la luz la agresión sufrida el pasado viernes por un menor de 16 años, hijo de madre vasca y padre marroquí, durante una manifestación de repulsa por la agresión a un hombre de 68 años. Según relató su madre, el joven fue identificado por su origen y golpeado por varios manifestantes.

Respecto al presunto autor de esa primera agresión, detenido en Errenteria, el Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia ha decretado su ingreso en prisión provisional y sin fianza.

Por otro lado, el Ministerio del Interior ha informado del cierre por orden judicial de un segundo canal de Telegram empleado para la difusión de mensajes de odio contra personas migrantes. Este canal, identificado como ‘Deport Them Now Spain’, estaría vinculado al principal grupo 'Deport Them Now UE', desde el que se lanzó el comunicado que, según la Guardia Civil, “incitaba gravemente” a la violencia contra el colectivo magrebí en Torre Pacheco.