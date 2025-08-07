PP y Vox prohíben celebrar actos islámicos en espacios públicos en la localidad murciana de Jumilla
Estará prohibido celebrar, en público, actos lúdicos como la Fiesta del Cordero, típica de la cultura musulmana. Jumilla abre así la veda a la institucionalización de la xenofobia al convertirse en el primer consistorio en aprobar una medida que atenta contra la “libertad religiosa".
Si hace unos días todos los focos mediáticos se dirigían al municipio de Torre Pacheco, ahora ha sido Jumilla quien de nuevo pone a Murcia en el centro del escenario político.
El Ayuntamiento de esta localidad murciana de unos 27 000 habitantes, decidió la semana pasada prohibir los actos religiosos en centros deportivos, que acogían celebraciones islámicas. La moción para restringir estas festividades, inicialmente planteada por Vox, fue enmendada por el PP y salió adelante.
De esta forma, Jumilla abre la veda a la institucionalización de la xenofobia al ser el primer consistorio en aprobar una medida que atenta directamente contra la “libertad religiosa de la Constitución española”.
Como era de esperar, la iniciativa ha despertado las críticas entre los partidos de la oposición porque a partir de ahora no podrán realizarse en estos espacios actividades religiosas como el rezo con el que se celebraba el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero.
La decisión ha dejado “en shock” a la comunidad musulmana de la localidad. El coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal, cree que la decisión del Ayuntamiento es un "paso atrás" y consideran más “una falta de respeto” que un ataque político.
El Gobierno de España critica la "deriva extremista y excluyente" de PP y Vox
El Gobierno español también se ha pronunciado al respecto, y ha señalado que seguirá "muy de cerca" los discursos del odio derivados de este acuerdo que, a su juicio, "atentan contra la libertad y dignidad de las personas".
El Ministerio de Inclusión activará su Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia tras la decisión del PP y Vox en el municipio, que podría ir contra la libertad de culto o religiosa.
