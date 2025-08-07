ISLAMOFOBIA    

PPk eta Voxek debekatu egin dute jendaurrean Islamarekin lotutako ekitaldiak egitea, Jumillan, Murtzian

Ezingo dute ospatu, adibidez, musulmanen artean ohikoa den Arkumearen Jaia. Voxek proposatu zuen mozioa, eta PPren babesarekin, aurrera atera da. Jumilla da, hortaz, xenofobia instituzioek bultzatzen duen lehen herria.

Musulmanak, otoitzean. EFEren artxiboko argazkia

EITB

Torre Pacheco lehendabizi, eta orain begirada guztiak Murtziako Jumilla herrian daude jarrita. Izan ere, 27.000 biztanle inguruko herri horretan, Udalak kirol-guneetan Islamarekin zerikusia duen ospakizun oro egitea debekatu du. Voxek proposatu zuen mozioa, eta PPren babesarekin, aurrera atera da.

Jumilla da, hortaz, xenofobia instituzioek bultzatzen duten lehen herria, erlijio askatasunaren aurka eginez.

Neurriak oposizioko alderdien kritikak piztu du, espero bezala; izan ere, aurrerantzean, ezin izango dira gune horietan jarduera erlijioso batzuk egin, Ramadana edo Arkumearen Jaia, kasu.

Walid Habbal Murtziako Eskualdeko Batzorde Islamikoaren koordinatzailearen ustez, Udalaren erabakia "atzerapausoa" da, eta uste du eraso politikoa baino, "errespetu falta" dela.

Espainiako Gobernua, neurriaren aurka

Espainiako Gobernuak antzeko iritzia du, eta adierazi du "erne" egongo dela, akordio horretatik eratorritako gorroto-diskurtsoak atzemateko. Hala, iragarri du Gizarteratze Ministerioak Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako Behatokia aktibatuko duela.

Sareetako eduki arrazistek gora egin dute, diskurtso "oldarkorragoa eta sofistikatuagoa" erabilita
