El estruendo del cañonazo ha encendido este sábado la mecha de la Semana Grande de Donostia 2025, desde el ayuntamiento de la ciudad, ante varios miles de personas reunidas en los jardines de Alderdi Eder. Este año, el acto ha tenido un marcado carácter solidario, con el Banco de Alimentos y la Asociación Vecinal de Amara Berri como invitados de honor para entonar junto a la corporación municipal el tradicional "Artillero, dale fuego".

El cañonazo, acompañado por una lluvia de serpentinas blancas y azules, ha dado el "pistoletazo" de salida a ocho días de celebración, en los que se desarrollarán más de 387 actividades en 34 espacios de la ciudad. Entre ellas destacan el Holi Fest, que ha teñido de colores las calles tras el inicio, y el 60º Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, que reunirá a siete casas pirotécnicas galardonadas en anteriores ediciones. La inauguración de esta cita correrá a cargo de la firma italiana Lieto Fireworks, segunda clasificada en 2012.

La música también tendrá un papel protagonista, con conciertos en la explanada de Sagüés, donde actuarán artistas como Morodo y Leire Martínez, y con espectáculos piromusicales y láser sobre la bahía en el cierre de la Aste Nagusia. No faltarán actividades clásicas como el abordaje pirata en la playa de La Concha, los gigantes y cabezudos o los concursos gastronómicos.