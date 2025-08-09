Kanoikadaren eztandak 'lehertu' egin du Donostiako Aste Nagusia
Elikagaien Bankuaren eta Amara Berriko Auzo Elkartearen kanoikadak hasiera eman dio musikaz eta 380 jarduera baino gehiagoz beteriko zortzi eguneko jaiari; eta, nola ez, Su Artifizialen Nazioarteko lehiaketaren 60. edizioa izango dugu aurten.
Kanoikadaren eztandak 2025eko Donostiako Aste Nagusiko 'mukiari su' eman dio larunbat honetan, Alderdi Ederreko lorategietan bildutako milaka lagunen aurrean. Aurten, ekitaldiak izaera solidario nabarmena izan du; izan ere, Elikagaien Bankua eta Amara Berriko Auzo Elkartea ohorezko gonbidatuak izan dira, udalbatzarekin batera "Artillero, dale fuego" abesteko.
Kanoikadak, beraz, hasiera eman dio 387 jarduera baino gehiagoz osaturiko zortzi eguneko ospakizunari. Horien artean nabarmentzekoak dira Holi Fest, kaleak kolorez jantzi dituena, eta Su Artifizialen Nazioarteko lehiaketaren 60. edizioa, aurreko edizioetan saritutako zazpi piroteknia etxe bilduko dituena. Inaugurazioa Lieto Fireworks enpresa italiarrak egingo du, 2012an bigarren sailkatu zena.
Urtero bezala, musika izango da ere protagonista: kontzertuak izango dira Sagueseko zelaigunean, Morodo eta Leire Martinez bezalako artistak arituko dira bertan; eta ikuskizun piromusikalak eta laserrak izango dira badian Aste Nagusiaren itxieran. Noski, txosnetan ere hainbat izango dira. Gainera, ez dira faltako ospakizun klasikoak, hala nola piraten abordatzea Kontxako hondartzan, erraldoi eta buruhandiak edo lehiaketa gastronomikoak.
"Alaiak, seguruak eta berdinzaleak"
Donostiako Udalak indarkeria matxistaren aurkako kanpaina indartu du aurten, bi puntu more sortuz. Horrekin batera, Eneko Goia alkateak jai "alai, seguru eta berdintasunean" bizitzera animatu ditu donostiarrak. Horrez gain, ETBk eta orain.eus-ek jarraipen zabala egingo diote programazioari, ekitaldi nagusien zuzeneko emanaldiekin.
