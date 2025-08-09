Fallece el conductor de un turismo tras chocar con un autobús en Tolosa

Un hombre ha perdido la vida esta mañana en un accidente entre un vehículo particular y un autobús, en la calle Ibaiondo de Tolosa (Gipuzkoa). El suceso ha tenido lugar alrededor de las 11:00 horas y, según han confirmado los Bomberos de Gipuzkoa, el autobús de Lurraldebus circulaba sin pasajeros en el momento del impacto.

El aviso del accidente se ha recibido a las 11:04 horas, y actualmente se investigan las causas que provocaron la colisión. Como consecuencia del siniestro, Lurraldebus ha informado de la suspensión temporal de las paradas ubicadas en Ibaiondo kalea 1 y Laramendi kalea 8.

Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer los detalles de este trágico accidente.