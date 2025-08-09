Accidente de tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece el conductor de un turismo tras chocar con un autobús en Tolosa

Lurraldebus ha informado de la suspensión temporal de las paradas ubicadas en Ibaiondo kalea 1 y Laramendi kalea 8.
Euskaraz irakurri: Auto-gidari bat hil da Tolosan, autobus batekin talka eginda
author image

EITB

Última actualización

Un hombre ha perdido la vida esta mañana en un accidente entre un vehículo particular y un autobús, en la calle Ibaiondo de Tolosa (Gipuzkoa). El suceso ha tenido lugar alrededor de las 11:00 horas y, según han confirmado los Bomberos de Gipuzkoa, el autobús de Lurraldebus circulaba sin pasajeros en el momento del impacto.

El aviso del accidente se ha recibido a las 11:04 horas, y actualmente se investigan las causas que provocaron la colisión. Como consecuencia del siniestro, Lurraldebus ha informado de la suspensión temporal de las paradas ubicadas en Ibaiondo kalea 1 y Laramendi kalea 8.

Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer los detalles de este trágico accidente.

Accidentes de Tráfico Sociedad Tolosa Gipuzkoa Tráfico Lurraldebus

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hallan restos de canibalismo en Atapuerca

Otro caso de canibalismo ha sido encontrado por un grupo de investigadores en la cueva de El Mirador en el Yacimiento de Atapuerca (Burgos). El suceso se produjo hace 5.700 años (al final del Neolítico) debido a conflictos locales, sin que se hayan detectado indicios relacionados con ceremonias o rituales. Los enfrentamientos entre los primeros grupos campesinos eran frecuentes y muy violentos. Además de matar a otras tribus, practicaban canibalismo. Sin embargo, existen evidencias de canibalismo en otros yacimientos, como Isturitz (Baja Navarra).

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Othman ve "una clara intencionalidad política" detrás de lo ocurrido ahora en Jumilla y antes en Torre Pacheco

Este musulmán de Amorebieta-Etxano (Bizkaia) ha explicado a ETB que  son lugares de baja condición socioeconómica, gente autóctona con pocos recursos y personas migrantes que van a trabajar, aunque sea "casi en situación de esclavitud", y ha advertido de que algunos aprovechan estos ingredientes para "provocar indignación y sacar rédito político".

Cargar más