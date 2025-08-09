Trafiko-istripua
Auto-gidari bat hil da Tolosan, autobus batekin talka eginda

Lurraldebusek aldi baterako eten du zerbitzua Ibaiondo kaleko 1. eta Larramendi kaleko 8. atarien pareko geralekuetan.

EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat hil da gaur goizean Tolosako (Gipuzkoa) Ibaiondo kalean, ibilgailu baten eta autobus baten artean izandako istripuan. Gipuzkoako suhiltzaileek baieztatu dutenez, Lurraldebuseko autobusa bidaiaririk gabe zihoan istripua gertatu denean.

11:04an jaso dute istripuaren berri, eta ikerketa abiatu dute istripua zerk eragin duen argitzeko.

Horrenbestez, Lurraldebusek aldi baterako eten du zerbitzua Ibaiondo kaleko 1. eta Larramendi kaleko 8. atarien pareko geralekuetan.

