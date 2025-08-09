Las playas de Bizkaia, libres de carabelas portuguesas

Las carabelas portuguesas no estarán este sábado presentes en las playas de Bizkaia, según ha informado la Cruz Roja. Por tanto, todas las playas del litoral permitirán el baño, aunque nueve de ellas con precaución.

Así, en ninguna playa de Bizkaia ondea la bandera roja en la jornada de hoy. A pesar de ello, la bandera amarilla estará presente en La Arena, Azkorri, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laidatxu, San Antonio, Laida y Laga.

Por tanto, en el resto de playas la bandera será verde y el baño será libre. Concretamente en Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Toña, Ea, Ogella, Isuntza y Karraspio.

La temperatura del agua este sábado se sitúa en 22 grados, mientras que la del aire alcanza los 26 ºC. La siguiente pleamar se registrará a las 15:57 horas y la bajamar llegará a las 22:12.