Hondartzak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bizkaiko hondartzak, karabela portugesik gabe

Larunbat honetan Bizkaiko kostaldeko hondartza guztietan bainua hartzeko aukera izango dugu, marmokarik gabe.

buen tiempo eguraldi ona calor beroa sol eguzkia playa hondartza efe

Bizkaiko hondartzak, marmokarik gabe. Artxiboko argazkia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Larunbat honetan, Bizkaiko hondatzek ez dute karabela potugesik izango, Gurutze Gorriak jakitera eman duenez. Beraz, kostaldeko hondartza guztiek bainatzeko aukera eskainiko dute, bederatzitan bandera horia dutela.

Honako hauetan izango dugu bandera horia: Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laidatxu, Abiña, Laida eta Laga.

Bandera berdea izango dute gainerakoetan: Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Areatzatxu, Toña, Ea, Ogella, Isuntza eta Karraspio.

Larunbat honetan, uraren tenperatura 22 graduan egongo da, eta 26 ºC izango dira kanpoan. Itsasgora 15:57an izango da, eta itsasbehera, berriz, 22:12an.

Bermeo Ondarroa Gizartea Plentzia Bizkaia Gorliz Muskiz Getxo Bakio Arrigunaga hondartza Ereaga hondartza

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kanibalismo arrastoak topatu dituzte Atapuercan

Ikertzaile talde batek beste kanibalismo kasu berri bat aurkitu du El Mirador kobazuloan, Atapuercako aztarnategian (Burgos). Duela 5.700 urte gertatu omen zen, Neolito amaieran, tokiko gatazken ondorioz, zeremonia edo erritualekin zerikusia duen zantzurik atzeman gabe. Lehen nekazari taldeen arteko liskarrak ohikoak ziren, eta oso bortitzak gainera. Beste tribuetakoak hiltzeaz gain, kanibalismoa praktikatzen zuten. Hala ere, badira kanibalismoaren ebidentziak beste aztarnategi askotan; adibidez, Isturitzen (Nafarroa Beherea).

Gehiago kargatu