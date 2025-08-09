Bizkaiko hondartzak, karabela portugesik gabe
Larunbat honetan Bizkaiko kostaldeko hondartza guztietan bainua hartzeko aukera izango dugu, marmokarik gabe.
Larunbat honetan, Bizkaiko hondatzek ez dute karabela potugesik izango, Gurutze Gorriak jakitera eman duenez. Beraz, kostaldeko hondartza guztiek bainatzeko aukera eskainiko dute, bederatzitan bandera horia dutela.
Honako hauetan izango dugu bandera horia: Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laidatxu, Abiña, Laida eta Laga.
Bandera berdea izango dute gainerakoetan: Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Areatzatxu, Toña, Ea, Ogella, Isuntza eta Karraspio.
Larunbat honetan, uraren tenperatura 22 graduan egongo da, eta 26 ºC izango dira kanpoan. Itsasgora 15:57an izango da, eta itsasbehera, berriz, 22:12an.
