Una persona detenida en Algorta por una agresión sexual durante las fiestas del Puerto Viejo

El Ayuntamiento y la Comisión de fiestas han convocado una concentración de repulsa esta tarde a las 19:00 horas.
Imagen del Puerto Viejo de Algorta (Getxo).
Puerto Viejo de Algorta (Getxo). Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Pertsona bat atxilotu dute Algortan, Portu Zaharreko jaietan sexu-eraso bat egiteagatik

Última actualización

La Policía Local de Getxo ha detenido en la madrugada de este domingo, a las 04:47 horas, a una persona acusada de realizar tocamientos no consentidos a una joven durante las fiestas del Puerto Viejo de Algorta (Bizkaia). El arresto se ha producido después de que varios testigos presenciaran la agresión y dieran aviso inmediato a los agentes del operativo especial de fiestas.

Según ha informado el Ayuntamiento, los testigos han logrado retener al presunto autor hasta la llegada de la Policía Local, que ha procedido a su detención y posterior traslado a la Comisaría. Allí se están llevando a cabo las diligencias pertinentes para su puesta a disposición del Juzgado de Guardia.

El consistorio ha expresado su "condena más firme a cualquier forma de violencia machista" y ha reiterado que en Getxo no se toleran las agresiones sexuales. Asimismo, ha manifestado su apoyo a la víctima, recordando que cuenta con los recursos municipales de atención y el Punto Morado habilitado durante las fiestas para activar protocolos de protección y asistencia.

Concentración

A raíz de este suceso, el Ayuntamiento de Getxo y la Comisión de fiestas del Puerto Viejo han convocado una concentración de repulsa para esta tarde, a las 19:00 horas, en las escaleras del Puerto Viejo. El objetivo de este acto es mostrar el rechazo unánime hacia cualquier agresión sexual y subrayar la importancia de que las fiestas se desarrollen en un clima de respeto, tranquilidad y alegría para todas las personas.

Desde la organización festiva han recordado que, además del Punto Morado, existe un protocolo de actuación para atender a las víctimas y activar todos los recursos de apoyo y acompañamiento necesarios.

