Una persona detenida en Algorta por una agresión sexual durante las fiestas del Puerto Viejo
La Policía Local de Getxo ha detenido en la madrugada de este domingo, a las 04:47 horas, a una persona acusada de realizar tocamientos no consentidos a una joven durante las fiestas del Puerto Viejo de Algorta (Bizkaia). El arresto se ha producido después de que varios testigos presenciaran la agresión y dieran aviso inmediato a los agentes del operativo especial de fiestas.
Según ha informado el Ayuntamiento, los testigos han logrado retener al presunto autor hasta la llegada de la Policía Local, que ha procedido a su detención y posterior traslado a la Comisaría. Allí se están llevando a cabo las diligencias pertinentes para su puesta a disposición del Juzgado de Guardia.
El consistorio ha expresado su "condena más firme a cualquier forma de violencia machista" y ha reiterado que en Getxo no se toleran las agresiones sexuales. Asimismo, ha manifestado su apoyo a la víctima, recordando que cuenta con los recursos municipales de atención y el Punto Morado habilitado durante las fiestas para activar protocolos de protección y asistencia.
Concentración
A raíz de este suceso, el Ayuntamiento de Getxo y la Comisión de fiestas del Puerto Viejo han convocado una concentración de repulsa para esta tarde, a las 19:00 horas, en las escaleras del Puerto Viejo. El objetivo de este acto es mostrar el rechazo unánime hacia cualquier agresión sexual y subrayar la importancia de que las fiestas se desarrollen en un clima de respeto, tranquilidad y alegría para todas las personas.
Desde la organización festiva han recordado que, además del Punto Morado, existe un protocolo de actuación para atender a las víctimas y activar todos los recursos de apoyo y acompañamiento necesarios.
Más noticias sobre sociedad
Balance muy positivo de La Blanca: Vitoria ha sabido celebrar, convivir y disfrutar sus fiestas
La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha hecho un balance "muy positivo” de las fiestas de La Blanca. Unas fiestas en las que Vitoria ha sabido celebrar, convivir y disfrutar, con unos días intensos de participación masiva, en los que ha imperado la convivencia. Además, la delincuencia ha bajado casi un 30 % y apenas ha habido incidentes reseñables. No se ha activado el protocolo por agresiones sexuales graves, aunque ha habido ocho denuncias contra la libertad sexual. Los conciertos y las actuaciones de las orquestas han congregado a 148 000 personas, 18 000 más que el año pasado
Las personas agredidas por un hombre detenido en Altza son menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa
EITB ha podido saber que el detenido no es un educador social de la institución, sino que se trata de una persona externa a la institución foral, que desde el primer momento trabaja activamente junto con la Ertzaintza.
Una multitud despide a Celedón en una abarrotada plaza de la Virgen Blanca
La subida de Celedón ha puesto fin a seis intensos días de fiestas en Vitoria-Gasteiz. Multitud de personas se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca, junto a txarangas agrupadas con cuadrillas de blusas y neskak. De esta forma, el carismático aldeano de Zalduondo ha vuelto a sobrevolar la plaza para regresar a la torre de la iglesia de San Miguel.
Fallecidas dos personas de 22 años y una herida grave en un accidente en la carretera N-124 en Berantevilla
La persona herida ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu.
Amplio despliegue en Carcastillo para tratar de sofocar un incendio forestal
Seis helicópteros y cuatro aviones, uno de ellos en funciones de coordinación, trabajan desde el aire para intentar controlar las llamas, tras pasar toda la noche trabajando por tierra. Por el momento, no hay riesgo para la población.
El cañonazo de Alderdi Eder prende la mecha de la Aste Nagusia de Donostia
El Banco de Alimentos y la Asociación Vecinal de Amara Berri marcan el inicio de ocho días de fiesta con música, fuegos artificiales y más de 380 actividades.
Un menor detenido y diez investigados por los incidentes del 20 de julio en Azpeitia
Todos ellos están siendo investigados por presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad. El detenido, de 16 años, ha quedado en libertad tras realizarse las pertinentes diligencias policiales.
Las altas temperaturas provocan una plaga de chinches en Gorraiz
Las altas temperaturas están causando estragos en la localidad navarra de Gorraiz. Además del calor sofocante, una plaga de miles de chinches se ha convertido en su nueva pesadilla. Pese a solicitar la fumigación y adopción de medidas preventivas, vecinos de la localidad denuncian la inacción del Ayuntamiento. En el vídeo, Javier de Arbizu y Ane Irigoien explican la situación.
Los vitorianos exprimen el final de las fiestas más calurosas antes de despedir a Celedón
Los pasacalles y charangas han amenizado las calles de la ciudad durante la jornada, marcada, como el resto de las fiestas, por el calor. Una degustación de chocolate con bizcochos, ya de madrugada, servirá para endulzar la vuelta a la normalidad.