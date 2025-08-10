Getxo

Gizonezko bat atxilotu dute Algortan, Portu Zaharreko jaietan sexu-eraso bat egiteagatik

Udalak eta Jai Batzordeak elkarretaratzea deitu dute gaurko, 19:00etan, Portu Zaharreko eskaileretan.

Imagen del Puerto Viejo de Algorta (Getxo).
Algortako Portu Zaharra (Getxo). Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Getxoko Udaltzaingoak gizonezko bat atxilotu du igande goizaldean, 04:47an, Algortako Portu Zaharreko jaietan neska bati baimenik gabe ukituak egiteagatik. Hainbat lekukok erasoa ikusi eta horren berri eman ostean atxilotu dute.

Udalak jakitera eman duenez, lekukoek ustezko erasotzailea inguratu dute Udaltzaingoa iritsi arte. Agenteek gizona atxilotu eta komisariara eraman dute, Guardiako Epaitegiaren esku utzi aurretik egin beharreko beharrezko eginbideak egitera.

Bien bitartean, Udalak gertatutakoa gaitzetsi eta "gaitzespen irmoagoa" eskatu du edozein indarkeria matxistaren aurrean, eta berretsi du Getxon ez direla sexu erasoak onartzen. Halaber, biktimari babesa adierazi dio, eta jaietan babes eta laguntzeko protokoloak aktibatzeko jarritako Puntu Morea eta arreta emateko udal baliabideak nabarmendu ditu.

Elkarretaratzea

Eraso horren aurrean, Getxoko Udalak eta Portu Zaharreko Jai Batzordeak elkarretaratzea deitu dute gaurko, 19:00etan, Portu Zaharreko eskaileretan. Elkarretaratzean, sexu-erasoak aho batez gaitzestearekin batera, pertsona guztiek jaiak errespetuz, lasaitasunez eta alaitasunez ospatzeko eskubidea dutela azpimarratu dute.

Jai Batzordeak gogorarazi duenez, Puntu Moreaz gain, jarduera-protokolo bat dago biktimei arreta emateko eta beharrezkoak diren laguntza-baliabide guztiak aktibatzeko.

