Gizonezko bat atxilotu dute Algortan, Portu Zaharreko jaietan sexu-eraso bat egiteagatik
Udalak eta Jai Batzordeak elkarretaratzea deitu dute gaurko, 19:00etan, Portu Zaharreko eskaileretan.
Getxoko Udaltzaingoak gizonezko bat atxilotu du igande goizaldean, 04:47an, Algortako Portu Zaharreko jaietan neska bati baimenik gabe ukituak egiteagatik. Hainbat lekukok erasoa ikusi eta horren berri eman ostean atxilotu dute.
Udalak jakitera eman duenez, lekukoek ustezko erasotzailea inguratu dute Udaltzaingoa iritsi arte. Agenteek gizona atxilotu eta komisariara eraman dute, Guardiako Epaitegiaren esku utzi aurretik egin beharreko beharrezko eginbideak egitera.
Bien bitartean, Udalak gertatutakoa gaitzetsi eta "gaitzespen irmoagoa" eskatu du edozein indarkeria matxistaren aurrean, eta berretsi du Getxon ez direla sexu erasoak onartzen. Halaber, biktimari babesa adierazi dio, eta jaietan babes eta laguntzeko protokoloak aktibatzeko jarritako Puntu Morea eta arreta emateko udal baliabideak nabarmendu ditu.
Elkarretaratzea
Eraso horren aurrean, Getxoko Udalak eta Portu Zaharreko Jai Batzordeak elkarretaratzea deitu dute gaurko, 19:00etan, Portu Zaharreko eskaileretan. Elkarretaratzean, sexu-erasoak aho batez gaitzestearekin batera, pertsona guztiek jaiak errespetuz, lasaitasunez eta alaitasunez ospatzeko eskubidea dutela azpimarratu dute.
Jai Batzordeak gogorarazi duenez, Puntu Moreaz gain, jarduera-protokolo bat dago biktimei arreta emateko eta beharrezkoak diren laguntza-baliabide guztiak aktibatzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Andre Maria Zuriaren jaien balantze oso positiboa: gasteiztarrek gertutik bizi eta gozatu dituzte jaiak
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Andre Maria Zuriaren jaien balorazio "oso positiboa" egin du. Izan ere, herritarrek gertutik bizi eta gozatu dituzte jaiak, eta parte-hartze handia izan da egun askotan. Gainera, bizikidetza izan da nagusi. Bestalde, delinkuentzia ia % 30 jaitsi da, eta ia ez da gertakari aipagarririk izan. Sexu-eraso larrien protokoloa ez da aktibatu, baina sexu-askatasunaren aurkako zortzi salaketa egon dira. Orkestren kontzertuek eta musika emanaldiek 148.000 pertsona bildu dituzte, iaz baino 18.000 gehiago.
Altzan atxilotutako gizon batek erasotako biktimak Gipuzkoako Foru Aldundiaren tutoretzapean daude
EITBk jakin ahal izan duenez, atxilotua ez daerakundeko gizarte hezitzaile bat, foru erakundetik kanpoko pertsona bat baizik. Halaber, Gipuzkoako Foru Aldundiak hasiera-hasieratik aktiboki lan egin du Ertzaintzarekin.
Jendetza bildu da Andre Maria Zuriaren plazan, Zeledon agurtzeko
Zeledonen igoerak eman die amaiera Gasteizko jaiei, alaitasuna nagusi izan den sei egunen ostean. Jendetza bildu da goizaldean Andre Maria Zuriaren plazan, blusa eta nesken kuadrillekin elkartutako txarangen ondoan. Hala, Zalduondoko baserritar maitatua San Migel elizako dorrera itzuli da, datorren urtera arte.
22 urteko bi pertsona hil dira eta bat larri zauritu da Berantevillan izandako trafiko-istripu batean
Zauritua Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.
Airez eta lurrez ari dira lanean Zarrakaztelun piztu den baso-sutean
Suhiltzaileekin batera, sei helikoptero eta lau hegazkin ari dira lanean, horietako bat koordinazio lanetan. Oraingoz, ez dago arriskurik herritarrentzat. Gauean, lurretik aritu dira sua itzaltzeko lanetan.
Kanoikadaren eztandarekin, lehertu da Donostiako Aste Nagusia
Elikagaien Bankuaren eta Amara Berriko Auzo Elkartearen kanoikadak hasiera eman dio musikaz eta 380 jarduera baino gehiagoz beteriko zortzi eguneko jaiari; eta, nola ez, Su Artifizialen Nazioarteko lehiaketaren 60. edizioa izango dugu aurten.
Adingabe bat atxilotu eta hamar ikertzen ari dira uztailaren 20an Azpeitian izandako istiluengatik
Desordena publikoak eragitea eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egitea egozten diete guztiei. Atxilotua, 16 urtekoa, aske utzi dute, beharrezko polizia-eginbideak bukatutakoan.
Beroak hauspotuta, zimitz izurritea Gorraitzen
Gorraitz herrian sekulako amesgaiztoa bizi dutela salatu dute bizilagunek. Beroak hauspotuta, astebete baino gehiago da zimitz izurrite batek herria hartu duela. Egoera horren aurrean, fumigatzeaz gain, prebentzio-neurriak ere exijitu dituzte herritarrek. Bideoan, Javier de Arbizu eta Ane Irigoien bizilagunek azaldu dute egoera.
Gasteiztarrak jaien amaiera borobilaz gozatzen ari dira, Zeledoni agur esan aurretik
Kalejirek eta txarangek hiriko kaleak girotu dituzte egunean zehar, aurreko egunetan bezala, eguraldia lagun zutela. Goizaldean, egunerokora itzuliko dira, txokolatea eta bizkotxoak hartu ondoren.