INCENDIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Confirman que el origen del incendio de Carcastillo fue por "acción humana"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zarrakazteluko sutearen jatorria "giza ekintzagatik" izan zela baieztatu dute
author image

EITB

Última actualización

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que, si bien se "está investigando" el origen del incendio declarado en Carcastillo la noche del sábado y que "hay que respetar la labor policial", lo que "sí sabemos" es que la causa fue "acción humana". "Se descarta cualquier actividad agrícola o forestal. Eso no quita para que ese tipo de actividades, como otras actividades, sean potencialmente de riesgo", ha añadido.

Navarra Incendios Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más