Detenido un joven por la muerte violenta de un hombre en Ribera Alta

Un hombre de 23 años ha sido arrestado esta madrugada en Añana acusado de matar a otro varón de 34 años en la localidad alavesa de Viloria, perteneciente al municipio de Ribera Alta.

La Ertzaintza recibió el aviso sobre las 22:10 horas de este domingo. Un familiar de la víctima alertó de que el hombre había sido agredido por otra persona, que después huyó del lugar. Los hechos ocurrieron junto a una vivienda de Viloria.

Patrullas policiales y una ambulancia se desplazaron hasta el punto indicado, donde comprobaron que el herido ya había fallecido. Se informó de inmediato a la autoridad judicial y se activó la investigación, que está en manos del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Araba.

Pasada la una de la madrugada, los agentes localizaron al sospechoso en el municipio de Añana y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de homicidio.

El cuerpo sin vida de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Vitoria-Gasteiz, donde se le practicará la autopsia.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación y el detenido será puesto a disposición judicial en las próximas horas.