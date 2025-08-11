GERTAERA

Mutil bat atxilotu dute Erriberagoitian, gizon bat indarkeriaz hil omen duelako

Biktima etxebizitza baten ondoan aurkitu zuten, Bilorian, eta ustezko erasotzailea ordu batzuk geroago atxilotu zuten, Añanan.

Viloria. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

23 urteko gizon bat atxilotu dute goizaldean Añanan, 34 urteko gizaseme bat hiltzea egotzita, Bilorian (Araba), Erriberagoitia udalerrian.

Ertzaintzak igande honetako 22:10 aldera jaso zuen abisua. Biktimaren senide batek ohartarazi zuenez, baten batek eraso egin zion gizonari, eta, ondoren, ihes egin zuen. Biloriako etxebizitza baten ondoan gertatu zen.

Polizia-patruilak eta anbulantzia bat bertaratu ziren, eta egiaztatu zuten biktima hilda zegoela. Berehala jakinarazi zitzaion agintaritza judizialari, eta ikerketa abiatu zen. Arabako Ikerketa Kriminaleko Lurralde Zerbitzuaren esku dago.

Goizaldeko ordu bata aldera, agenteek susmagarria aurkitu zuten Añanan, eta atxilotu egin zuten, hilketa delitua egotzita.

Biktimaren gorpua Gasteizko Auzitegiko Medikuntzako Institutura eraman zuten, autopsia egiteko.

Ertzaintzak ikerketa zabalik du oraindik, eta atxilotua epailearen esku jarriko dute hurrengo orduetan.

