Detenidos en Vitoria-Gasteiz tres hombres por violencia de género, intento de agresión sexual y exhibicionismo

Un incidente tuvo lugar el viernes y los otros dos el sábado. El caso de violencia de género y la Agresión Sexual se produjeron en la capital alavesa. Por su parte, la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvo a un hombre de 66 años por mostrar sus genitales a menores.

Euskaraz irakurri: Bi pertsona atxilotu dituzte Gasteizen; bata sexu-erasoa egotzita, eta, bestea, exhibizionismoagatik
author image

EITB

Última actualización

 

Un hombre de 43 años fue detenido el pasado viernes por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz acusado de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, tras agredir a su expareja en presencia del hijo menor de ambos en un domicilio de la capital alavesa.

El sábado, los agentes de la Policía Local detuvieron a otro hombre de 27 años como presunto autor de un delito de tentativa de agresión sexual, en el ámbito de la violencia de género.

Según ha informado la Policía Municipal en un comunicado, la agresión del viernes se produjo sobre las 15:30 horas, cuando la Central de Coordinación Policial llamó a una patrulla y le pidió que se dirigiera a una vivienda, ya que un hombre había agredido a una mujer.

Las agresiones del sábado tuvieron lugar sobre las 13:00 horas, cuando una patrulla fue requerida a dirigirse a un domicilio del barrio del Casco Viejo donde se había producido una agresión. Tras llegar al lugar y tomar la declaración a ambos, los agentes detuvieron al hombre acusado de un delito de tentativa de agresión sexual en el ámbito de la violencia de género.

También el sábado fue arrestado en Vitoria-Gasteiz un hombre de 66 años que al parecer exhibió sus genitales ante un grupo de personas, entre los cuales había menores de edad.

Sobre las 14:00 horas se solicitó la presencia policial en las inmediaciones de la estación de autobuses de la ciudad. Cuando los policías llegaron a la Plaza de Euskaltzaindia interceptaron al exhibicionista, lo identificaron y fue detenido acusado de un delito contra la libertad sexual.

Abusos sexuales Vitoria-Gasteiz Ayuntamiento de Vitoria Araba-Álava Sociedad

