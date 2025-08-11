Los piratas volverán a invadir el muelle donostiarra

Donostiko piratak se preparan para abordar, un año más, San Sebastián. La ciudad sigue sumergida en su Aste Nagusia, y este lunes, 11 de agosto, contará con uno de sus platos fuertes. El abordaje pirata. Desde primera hora de la mañana. las cuadrillas han estado diseñando sus balsas artesanales para zambullirse al mar, esta vez bajo el lema “Auzolanari tiraka”.

Más de 1000 tripulantes, a bordo de 225 embarcaciones elaboradas con piezas de corcho, palés, flotadores varios, cañas entrelazadas e, incluso, colchones. Los piratas de Donostia ya han elaborado su balsa perfecta, y esta tarde izarán banderas por la diversidad, y remarán en contra de la exclusión social.

Una vez terminadas las tareas de construcción, será el turno de reponer fuerzas en la comida popular, a partir de las 14:00 horas en La Flamenka. Y a las 17:00 horas será el momento de lanzarse al agua, con la arena de La Concha como objetivo. El buen tiempo se aliará con los piratas, que pretenderán llegar "sanos y salvos" a la bahía donostiarra que estará repleto de gente con ganas de pasárselo bien.

Ya por la noche, el concierto de La Txama, a partir de las 23.00 horas, le pondrá el broche de oro al gran día de los Donostiako Piratak.

La primera vez que los piratas invadieron la ciudad fue en el 2003, y desde entonces, se ha convertido en un símbolo de la Semana Grande donostiarra y una de las actividades que más expectación crea dentro del programa festivo.

Fuegos artificiales de Zaragoza y mucha música

En este tercer día de las fiestas de San Sebastián, el abordaje de la ciudad estará en manos de los piratas sin parche, pero las calles de la ciudad acogerán también actividades para todos los gustos y edades.

Hinchables en la Plaza Cataluña, Gigantes y Cabezudos por el centro de la ciudad o el espectáculo de los fuegos artificiales, que hoy correrán a cargo de la Pirotecnia Zaragozana (Zaragoza).

Y como no podía ser menos, la música también será otra de las atracciones de este día. Jordi Sánchez (OBK) ofrecerá, por ejemplo, en Sagüés un concierto de música electrónica a todos aquellos que acudan a la plaza donostiarra.