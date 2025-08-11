Piratek Donostiako kaia abordatuko dute beste behin
Goizean goizetik ehunka pertsona ibili dira ontziak prestatzen, arratsaldeko 17:00etatik aurrera Kontxako hondartzara iristeko. 'Auzolanari tiraka' lelopean, aniztasunaren aldeko banderak altxatuko dituzte, eta gizarte-bazterketaren aurka arraun egingo dute.
Donostiko piratak abordatzeari ekiteko prestatzen ari dira, goizean goizetik. Aste Nagusiko ikur ere bilakatu den abordatzea egingo dute arratsaldean piratek, eta goizean goizetik hasi dira egur, puzgarri, soka... eta nork eskura duenarekin baltsak egiten.
Portuan elkartu dira piraten kuadrillak ontziak prestatu eta arratsaldeko 17:00etan ureratzeko. 1.000 tripulatzailetik gora, 225 ontzitan, eta helburu bakar bat: Donostia abordatzea, edo beste modu batera esanda, norberak ahal duen moduan Kontxako hondartzara iristea.
Behin eraikuntza- eta sorkuntza-lanak amaituta, indarrak hartuko dituzte bazkari herrikoian, Flamenkan, eta 17:00etan kaiko uretara jauzi egingo dute, Kontxako hondartzara iristeko asmoz. 'Auzolanari tiraka' lelopean, aniztasunaren aldeko banderak altxatuko dituzte euren txalupetan piratek, eta gizarte-bazterketaren aurka arraun egingo dute.
Indargetuta bukatu ez duenak La Txamaren kontzertuaz gozatzeko aukera izango du, 23:00etatik aurrera, Donostiako Piraten egun handiari amaiera borobila emateko.
2003an inbaditu zuten lehen aldiz piratek hiria, eta ordutik, Donostiako Aste Nagusiaren ikur bihurtu da abordatzea, baita jai-egitarauaren barruan ikusmin handiena sortzen duen jardueretako bat ere.
Zaragozako su artifizialak eta musika ugari
Donostiako jaietako hirugarren egun honetan,piraten esku egongo da hiria abordatzea, baina bestelako ekitaldiak ere ez dira faltako.
Puzgarriak Katalunia Plazan, bertsolariak, erraldoiak eta buruhandiak hiriaren erdialdean, eta, gauean, Pirotecnia Zaragozanaren ikuskizuna su artifizialen lehiaketan. Saguesen, berriz, pop elektronikoaz gozatzeko parada egongo da, OBKren eskutik.
