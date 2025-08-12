Encuentran en la ladera del monte Ezkaba el cuerpo del hombre de 70 años desaparecido el pasado viernes en Villava

El dispositivo de búsqueda de la Policía Foral ha encontrado este martes el cuerpo sin vida del hombre de 70 años desaparecido en Villava el pasado viernes.

Según han indicado fuentes policiales, el cuerpo ha sido hallado pasadas las 10:30 horas en la ladera del monte Ezkaba cercana a la sede del Transporte Urbano Comarcal.

Se encuentra en un lugar de difícil acceso, por lo que se necesitará el helicóptero de rescate para sacar el cuerpo y practicarle la autopsia.

De hecho, el dispositivo de búsqueda, que ya se ha desactivado, se ha mantenido operativo hasta que la policía científica realizase un cotejo por huellas para confirmar que el cadáver era efectivamente el del hombre desaparecido, según han indicado fuentes policiales.

Era una zona habitual para el hombre. Este lunes el cuerpo policial había pedido colaboración ciudadana.