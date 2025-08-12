Navarra
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Encuentran en la ladera del monte Ezkaba el cuerpo del hombre de 70 años desaparecido el pasado viernes en Villava

El cuerpo se encuentra en un lugar de difícil acceso, por lo que se necesitará el helicóptero de rescate para sacar el cuerpo y practicarle la autopsia.
Villava (Navarra). Foto de archivo: Bea Martínez
Euskaraz irakurri: Ezkaba mendiaren magalean aurkitu dute joan den ostiralean Atarrabian desagertutako 70 urteko gizonaren gorpua
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El dispositivo de búsqueda de la Policía Foral ha encontrado este martes el cuerpo sin vida del hombre de 70 años desaparecido en Villava el pasado viernes.

Según han indicado fuentes policiales, el cuerpo ha sido hallado pasadas las 10:30 horas en la ladera del monte Ezkaba cercana a la sede del Transporte Urbano Comarcal.

Se encuentra en un lugar de difícil acceso, por lo que se necesitará el helicóptero de rescate para sacar el cuerpo y practicarle la autopsia.

De hecho, el dispositivo de búsqueda, que ya se ha desactivado, se ha mantenido operativo hasta que la policía científica realizase un cotejo por huellas para confirmar que el cadáver era efectivamente el del hombre desaparecido, según han indicado fuentes policiales.

Era una zona habitual para el hombre. Este lunes el cuerpo policial había pedido colaboración ciudadana.

Villava Navarra Personas Desaparecidas Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Laga rescate helicoptero
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Desalojan la playa de Laga para trasladar en helicóptero a una bañista rescatada del agua

El incidente ha ocurrido sobre las 19:00 horas cuando socorristas de la playa de Laga han observado a una bañista de 25 años con problemas en el agua, quien ha sido rescatada y le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los sanitarios desplazados al lugar han continuado con las maniobras de reanimación, mientras se requería la presencia de un helicóptero para su traslado al hospital.
Cargar más