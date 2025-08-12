Nafarroa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ezkaba mendiaren magalean aurkitu dute joan den ostiralean Atarrabian desagertutako 70 urteko gizonaren gorpua

Gorpua toki malkartsu batean dagoenez, erreskate helikopteroa beharko da gorpua bertatik ateratzeko, ondoren autopsia egiteko.

Atarrabia (Nafarroa). Artxiboko argazkia: Bea Martinez

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Foruzaingoak gaur aurkitu du iragan ostiralean Atarrabian desagertutako 70 urteko gizonezkoaren gorpua.

Polizia iturriek azaldu dutenez, gorpua 10:30 aldera topatu dute, Ezkaba mendiaren magalean, Eskualdeko Garraio Hiritik gertu.

Leku malkartsu batean dagoenez, erreskate helikopteroa beharko da gorpua bertatik ateratzeko, ondoren autopsia egiteko.

Bilaketa dispositiboa dagoeneko bertan behera utzi dute, baina martxan mantendu da polizia zientifikoak aztarna bidezko erkaketa bat egin arte, gorpua desagertutako gizonarena zela egiaztatzeko, polizia iturriek zehaztu dutenez.

Hildakoak sarritan egiten zuen osteratxoa eremu horretatik.

Atarrabia Nafarroa Desagertutako Pertsonak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu