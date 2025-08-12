Ezkaba mendiaren magalean aurkitu dute joan den ostiralean Atarrabian desagertutako 70 urteko gizonaren gorpua
Gorpua toki malkartsu batean dagoenez, erreskate helikopteroa beharko da gorpua bertatik ateratzeko, ondoren autopsia egiteko.
Foruzaingoak gaur aurkitu du iragan ostiralean Atarrabian desagertutako 70 urteko gizonezkoaren gorpua.
Polizia iturriek azaldu dutenez, gorpua 10:30 aldera topatu dute, Ezkaba mendiaren magalean, Eskualdeko Garraio Hiritik gertu.
Leku malkartsu batean dagoenez, erreskate helikopteroa beharko da gorpua bertatik ateratzeko, ondoren autopsia egiteko.
Bilaketa dispositiboa dagoeneko bertan behera utzi dute, baina martxan mantendu da polizia zientifikoak aztarna bidezko erkaketa bat egin arte, gorpua desagertutako gizonarena zela egiaztatzeko, polizia iturriek zehaztu dutenez.
Hildakoak sarritan egiten zuen osteratxoa eremu horretatik.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Dozenaka pertsonak Urumea ibaia garbitu dute "altxorraren bila" berezi batean
Aste Nagusiko egitaraua zabala da eta hiriko txoko guztietara zabaltzen da. Gaur, Loiola auzoan, 40 pertsona sartu dira urumea ibaian 15 kanoatan, "altxorraren bila" original batean parte hartzeko. Helburua ibaia garbitzea zen, eta parte-hartzaileek mota guztietako hondakinak aurkitu dituzte.
Fuenmayorreko kanpalekuan oporretan zegoen 7 urteko ume bizkaitar bat hil da
Errioxako Gobernuak ez du heriotzaren zergatiaren berri eman, baina baztertu egin du bero-kolpe batengatik edo istripu batengatik izan denik. Haurra Sestao River futbol taldeko jokalaria zen.
Nojan agertu den alga asiarra Kantauri itsasoko gainerako lekuetara zabal daitekeela ohartarazi du Kantabriak
Kantabriako Gobernuak joan den ostiralean ekin zion Nojako hondartzak estali dituzten alga horiek biltzeari. Lehenengo hiru egunetan 1.620 tona erretiratu ziren eta udalaren lursail batean utzi zituzten, tratatu eta konpost bihurtzeko.
Gizon bat atxilotu dute Donostian barbakoa batean sartu eta bertan zegoen pertsona bati bularrean labankada bat emateagatik
Gertakaria astelehen arratsaldeko zortziak aldera izan zen, Gipuzkoako hiriburuko Bidebieta auzoan.
Muturreko tenperaturei aurre egiteko aholku sorta
Azken egunetan pilatutako beroak eta aste amaierara arte aurreikusitakoak, nahitaez prebentzio-neurriak areagotzea eskatzen duela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak, eta horretarako gomendio batzuk argitaratu ditu.
Zarrakazteluko suteak 220 hektarea erre ditu, Nafarroako Gobernuaren arabera
Suhiltzaileek atzo arratsaldean lortu zuten sutea egonkortzea eta inguratzea, eta goizean zehar ingurua freskatzeko aritu dira, baina oraindik ez dago guztiz itzalita. Suhiltzaileak kezkatuta daude arratsaldeko haize aldaketak, eta muturreko tenperaturek, sugarrak berriro piztuko ote dituen.
500 jarduera baino gehiago Bilboko Aste Nagusian, "adin eta gustu guztietan pentsatutako" programarekin
Bilboko Udalak zuzeneko musika emanaldiak, kaleko antzerkiko 23 ikuskizunak eta piroteknia lehiaketa goraipatu ditu.
Vilorian 34 urteko gizon baten hilketagatik atxilotutako gizonari behin-behineko espetxeraldia ezarri diote
Udalak elkarretaratzea deitu du gaurko, 20:00etan, hilketa gaitzesteko; Ertzaintzak ikerketa zabalik du.
Lagako hondartza hustu dute, uretatik atera duten 25 urteko emakume bat helikopteroz ospitalera eramateko
Gertakaria 19:00ak aldera izan da, Lagako hondartzako sorosleek uretan arazoak zituen 25 urteko gazte bat ikusi dutenean. Erreskatatu ostean, bihotz-biriketako bizkortze-maniobrak egin dizkiote. Bertaratutako osasun-langileek suspertze-maniobrekin jarraitu dute, ospitalera eramateko helikoptero bat iritsi den bitartean.