Más de 500 actividades en la Aste Nagusia bilbaína, con un programa "pensado todas las edades y gustos"

Aste Nagusia de Bilbao ofrecerá un programa festivo de más de 500 actividades, con un centenar de actuaciones musicales, 23 espectáculos de teatro y arte de calle, citas diarias con la cultura vasca (euskal dantzak, herri kirolak o bilbainadas, entre otros), el desfile de la ballena o las ocho compañías pirotécnicas de todo el mundo que competirán en el concurso de fuegos artificiales, a partir del 16 de agosto.

Según ha indicado el consistorio bilbaíno, la ciudad "ultima ya los detalles para dar comienzo" a los nueve días de fiesta diseñados "para disfrute tanto de bilbainas y bilbainos como de las muchas personas que visitan la Villa estos días".

El sábado 16 de agosto comenzará Aste Nagusia con la lectura del pregón por parte del cantante y líder de Doctor Deseo, Francis Díez Rojo, y el lanzamiento del txupin con la comparsera de Txori Barrote Olatz Arirre, a partir de las 19.00 horas, en el balcón del Teatro Arriaga.

Los nueve escenarios se repartirán los más de 100 conciertos de música en directo con géneros variados y artistas locales e internacionales.

El escenario de Abandoibarra acogerá una actuación diaria a las 23.30 horas. El sábado actuarán Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren, y el domingo, Janus Lester y Dupla. El lunes 18 será el turno de Coque Malla, el martes el conjunto formado por la Banda Municipal de Bilbao y Sorotan Bele, el miércoles lo harán la BOS y Mocedades, el jueves actuará Alcalá Norte, el viernes Shinova y el sábado 23, el último concierto de Abandoibarra será el de la banda Linaje.

Otro de los espacios principales es el del Parque Europa, que acogerá cuatro conciertos, todos a las 0.00 horas. El miércoles actuará Rozalén, el jueves Gatibu de la mano de Gaztea.

La música "más diversa e intercultural", según el consistorio, sonará en la Plaza Nueva, con conciertos de artistas tanto nacionales como internacionales. Todos los conciertos en este escenario comenzarán a las 23.30 horas.