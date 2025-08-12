500 jarduera baino gehiago Bilboko Aste Nagusian, "adin eta gustu guztietan pentsatutako" programarekin
Bilboko Udalak zuzeneko musika emanaldiak, kaleko antzerkiko 23 ikuskizunak eta piroteknia lehiaketa goraipatu ditu.
Bilboko Aste Nagusiak 500 jarduera baino gehiago eskainiko ditu: ehun bat musika emanaldi, 23 antzerki eta kaleko arte ikuskizun, euskal kulturarekin egunero hitzorduak (euskal dantzak, herri kirolak edo bilbainadak, besteak beste), balearen desfilea edo su artifizialen lehiaketan parte hartuko duten mundu osoko zortzi konpainia piroteknikoak.
Bilboko Udalak adierazi duenez, hiria "azken xehetasunetan ari da" diseinatutako bederatzi jai-egunei "hasiera emateko," bilbotarrek eta egunotan Bilbo bisitatzen duten pertsonek gozatzeko".
Abuztuaren 16an, larunbata, hasiko da Aste Nagusia, Francis Diez Rojo abeslari eta Doctor Deseoko liderrak pregoia irakurriz eta Olatz Ares Txori Barroteren konpartsakideak txupina jaurtiz, 19:00etatik aurrera, Arriaga Antzokiko balkoian.
Bederatzi agertokietan zuzeneko musikako 100 kontzertu baino gehiago banatuko dira, genero anitzekin eta bertako eta nazioarteko artistekin.
Larunbatean Kai Nakai, Olatz Salvador eta Maren arituko dira, eta igandean, Janus Lester eta Dupla. Astelehenean, hilak 18, Coque Mallaren txanda izango da, asteartean Bilboko Udal Bandak eta Sorotan Belek osatutako taldea, asteazkenean BOS eta Mocedades izango dira, ostegunean Alcalá Norte taldea, ostiralean Shinova eta larunbatean 23, Abandoibarraren azken kontzertua Linaje bandarena izango da.
Beste gune nagusietako bat Europa Parkekoa da, lau kontzertu hartuko baititu, guztiak goizeko 0:00etan. Asteazkenean Rozalenek joko du, ostegunean Gatibuk Gaztearen eskutik.
Musika "anitzena eta kulturartekoa", Udalaren arabera, Plaza Barrian entzungo da, Estatuko zein nazioarteko artisten kontzertuekin. Agertoki honetako kontzertu guztiak 23:30ean hasiko dira.
Arratsaldero, 20:30etik aurrera, Enkarnazio elizan "lehen mailako taldeak" izango dira, musika klasikoko kontzertu-ziklo batekin. Larunbatean Zarukek "Hagada" joko du, igandean Musbika Ensemblek "Antonio Gaztañetaren bidaia", astelehenean Les Sylvains Ensemblek "Aura soave di segreti accenti", asteartean Iragana Betikotzenek, asteazkenean Ensemble Kuraiak, ostegunean Northern Chellosek "Violonchelos de película", ostiralean Elaine Ensemblek "Redescubriendo la música de mujeres compositoras" eta abuztuaren 23an Trio Philomenek itxiko dute zikloa.
Casilda Iturrizar Parkeko Pergolan, abuztuaren 17tik, igandea, 24ra, egunero 12:00etan bilbainadak, habanera doinuak, pasodobleak, hainbat eskualde eta nazionalitatetako folklorea eta euskal musika izango dira protagonistak. Bost bilbotarrak, Bilbao Mapamundi, Gau Pasa eta Chimeroak arituko dira.
Bestalde, garai guztietako musika-arrakastak entzungo dira Plaza Biribilean berbenen zikloan, abuztuaren 16tik, larunbata, abuztuaren 23ra, eguneko bi emanalditan, lehena 20:00etan eta bigarrena 23:00etan.
Gainera, Casilda Iturrizar Parkeak guateke klasikoak hartuko ditu aurten ere. Zortzi saio izango dira, horietako bi bikoitzak, abuztuaren 16tik (larunbata) 23ra (larunbata). Artista guztiek 23:30etik aurrera joko dute, abuztuaren 16an eta 23an izan ezik. Azken horietan, musika 21:00etan hasiko da, Luis Carlos del Pozo DJaren eskutik.
Bilboko Udal Musika Bandak kontzertuak eskainiko ditu (Abraham Cupeiro eta Sorotan Beleren kolaborazioez gain) 12.00etatik aurrera Areatzako Kioskoan.
Halaber, Udal Txistulari Bandak kontzertu bat eskainiko du abuztuaren 19an, asteartea, 11:30ean, Santiago plazan. Abuztuaren 24an, igandea, 13:00etan, Txistularien Alardea izango da Plaza Berrian, Txaber Fernández zuzendariaren zuzendaritzapean, eta 80 txistulari inguruk parte hartuko dute.
Gainera, Bilboko Koral Elkarteak, Israel Santamaria jazz trio taldearekin batera, Itsasadarra zeharkatuko du abuztuaren 22an, ostirala, 10:30etik aurrera, Kantuz Kantu Zubiz Zubi jai-errepertorioarekin, Itsasmuseumetik Udaletxeko zubirako ibilbidea eginez.
Balearen desfilea
Bali baleak kalejira egingo du Aste Nagusiko lehen igandean, olagarro, bisigu, txangurro eta txirla, arrantza-konpartsak, oihaneko animaliak eta musika-taldeak lagun dituela. Aurten, gainera, Mare Nostrum konpartsak parte hartuko du, olatu eta marmoka-dantza simulatuko duten 25 pertsonaz osatutako konpartsa.
Desfilea 18:00etan abiatuko da Plaza Biribiletik, Kale Nagusia eta Moyua plaza zeharkatuko ditu eta Areilza doktorearen parean amaituko da.
Gauero, abuztuaren 16tik 22ra, 22:30ean, "nazioarteko arrakasta" duten zazpi piroteknia konpainiak su artifizialen nazioarteko XXXIII. lehiaketan parte hartuko dute. Azken gaua, abuztuaren 23koa, Pirotecnia Valecea konpainia arabarrak itxiko du, lehiaketan sartzen ez den erakustaldi batekin.
Kale antzerkia eta Txikigune
Antzerkia eta kaleko arteak Bizikidetza Plazan izango dira, Isozaki Dorreen artean, eta Casilda Iturrizar Parkeko Pergolan, abuztuaren 17a, igandea, eta abuztuaren 24a, igandea, arte. Gustu eta adin guztietarako 23 ikuskizun daude programatuta, 19 konpainiaren eskutik, horietako zazpi Euskadikoak, bost estatukoak eta zazpi nazioartekoak.
Bestalde, Txikiguneak, Casilda Parkean, familiei gonbidapena egingo die 0 eta 12 urte bitarteko haurrei egokitutako 30 jarduera ludiko baino gehiagotara, "besteak beste, jasangarritasunaren, kultura-aniztasunaren, erantzukidetasunaren, aniztasunaren eta giza eskubideen balioetan trebatuko direnak", abuztuaren 17tik, igandea, 24ra.
Gainera, espazioak irisgarritasun- eta inklusio-neurriak izango ditu, eta soinu-alteraziorik gabeko ordu-tarteak izango ditu autismoaren espektroko nahasmendua duten pertsonentzat.
Herri kirolak eta euskal dantzak
Herri Kirolen erakustaldietan, abuztuaren 21etik, osteguna, 24ra, igandea, 12:00etan, Pentatloi Lehiaketa, Harrizulatzaileen Bizkaiko Liga eta diziplina horietan "emakumeen eta gazteen presentziari arreta berezia" eskainiko zaio.
Esperantza pilotalekuak hartuko du Aste Nagusiko pilota txapelketa, abuztuaren 16tik (larunbata) 23ra (hainbat modalitatetan), eta Bilboko itsasadarrean bi estropada jokatuko dira abuztuaren 23an (larunbata).
Euskal Dantzak, bestalde, protagonista izango dira arratsaldeetan, 19:00etatik aurrera, Plaza Barrian, Bizkaiko Dantzarien Biltzarraren (BDB) eskutik. Abuztuaren 17tik (igandea) 24ra (igandea) arte, erakustaldiak, erromeriak, Larrain Dantza eta alardeak izango dira ikusgai.
Abuztuaren 19an, asteartea, 20:00etan, "Larrain Dantza" herrikoia egingo da. Horretarako, jantzi tradizionalekin parte hartzera gonbidatu dituzte herritarrak.
