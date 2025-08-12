La Rioja
Muere un niño vizcaíno de 7 años que veraneaba en el camping de Fuenmayor

El Ejecutivo riojano no ha informado sobre la causa de la muerte, pero ha descartado que haya sido por un golpe de calor o por un accidente. El niño formaba parte del Sestao River Club.
Fuenmayor (La Rioja). Foto de archivo: Gurutze Azcarate
Euskaraz irakurri: 7 urteko haur bizkaitar bat hil da, uda-pasa egiten ari zela
Agencias | EITB

Última actualización

Un niño de 7 años de origen vizcaíno que veraneaba en el camping de Fuenmayor (La Rioja) ha fallecido tras ser atendido en dos hospitales de Logroño y Pamplona, según ha detallado el Gobierno riojano.

El pequeño fue trasladado este domingo, 10 de agosto, hasta el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño y desde allí fue movilizado al Hospital Universitario de Navarra sobre las 22:00 horas.

El Ejecutivo riojano no ha informado sobre la causa de la muerte, pero ha descartado que haya sido por un golpe de calor o por un accidente.

El niño formaba parte del Sestao River Club, que en su cuenta de X ha asegurado que están todos "devastados" tras el fallecimiento de su jugador, quien pertenecía a la Eskola 2018.

"El vacío que deja es inimaginable para todos sus compañeros, entrenadores y el club en general. Queremos mandar nuestro más sincero pésame a sus padres, su hermana, resto de familia y amigos en este momento tan sumamente complicado", ha asegurado el club.

El Sestao River Club también ha anunciado que este miércoles, antes del comienzo del partido de Copa Federación en Las Llanas, se guardará un minuto de silencio en su memoria.

Por su parte, el Ayuntamiento de Fuenmayor también ha lamentado en un comunicado el fallecimiento del pequeño, quien veraneaba en la localidad junto a su familia y participaba de las actividades locales.

"Queremos mandar nuestro más sincero pésame a sus padres, su hermana, resto de familia y amigos en este momento tan sumamente complicado", ha expresado el Consistorio.

 

Verano La Rioja Sestao Bizkaia Niños Sociedad

