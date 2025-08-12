Muere un niño vizcaíno de 7 años que veraneaba en el camping de Fuenmayor

Un niño de 7 años de origen vizcaíno que veraneaba en el camping de Fuenmayor (La Rioja) ha fallecido tras ser atendido en dos hospitales de Logroño y Pamplona, según ha detallado el Gobierno riojano.

El pequeño fue trasladado este domingo, 10 de agosto, hasta el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño y desde allí fue movilizado al Hospital Universitario de Navarra sobre las 22:00 horas.

El Ejecutivo riojano no ha informado sobre la causa de la muerte, pero ha descartado que haya sido por un golpe de calor o por un accidente.

El niño formaba parte del Sestao River Club, que en su cuenta de X ha asegurado que están todos "devastados" tras el fallecimiento de su jugador, quien pertenecía a la Eskola 2018.