Fuenmayorreko kanpalekuan oporretan zegoen 7 urteko ume bizkaitar bat hil da
Errioxako Gobernuak ez du heriotzaren zergatiaren berri eman, baina baztertu egin du bero-kolpe batengatik edo istripu batengatik izan denik. Haurra Sestao River futbol taldeko jokalaria zen.
7 urteko haur bizkaitar bat hil da Fuenmayorreko (Errioxa) kanpalekuan oporretan ari zela, Logroñoko eta Iruñeko bi ospitaletan artatu ostean, Errioxako Gobernuak jakitera eman duenez.
Haurra igandean, abuztuaren 10ean, eraman zuten Logroñoko San Pedro Ospitaleko larrialdi zerbitzura, eta handik Nafarroako Unibertsitate Ospitalera bidali zuten 22:00ak aldera.
Errioxako Gobernuak ez du heriotzaren zergatiaren berri eman, baina baztertu egin du bero-kolpe batengatik edo istripu batengatik izan denik.
Mutikoa Sestao River taldeko kidea zen. Futbol taldeak X sare sozialean adierazi duenez, guztiak "suntsituta" daude bere Eskola 2018ko jokalaria hil ondoren.
"Utzitako hutsunea imajinaezina da taldekide guztientzat, entrenatzaileentzat eta, oro har, klubarentzat. Gure doluminik beroena bidali nahi diegu gurasoei, arrebari, gainerako senideei eta lagunei, une zail honetan", ziurtatu du Sestao Riverrek.
Futbol talde bizkaitarrak asteazkenean, Las Llanasen Federazio Kopako partida hasi aurretik, bere oroimenez minutu bateko isilunea gordeko duela iragarri du.
Beste alde batetik, Fuenmayorreko Udalak ohar baten bidez deitoratu du umearen heriotza, familiarekin batera herrian uda pasatzen ari zelako eta herriko ekitaldietan parte hartzen zuelako.
"Doluminak eman nahi dizkiegu gurasoei, arrebari, gainerako senideei eta lagunei, une zail honetan", esan du Udalak.
