SUCESO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ribera Alta, de luto por la muerte violenta de un hombre en Viloria

El Ayuntamiento ha convocado para hoy una concentración a las 20:00 horas en repulsa por el crimen, mientras la Ertzaintza mantiene abierta la investigación.
GRAFCAV1415. VILORIA, 11/08/2025.- Imagen del concejo rural de Viloria en el que la Ertzaintza ha detenido esta madrugada a un joven de 23 años como presunto autor del homicidio de un hombre de 34 en esta localidad de Ribera Alta (Álava). EFE/ L. Rico
Viloria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Dolu eguna Erriberagoitian, Vilorian gizon bat indarkeriaz hil eta gero
author image

EITB

Última actualización

La localidad alavesa de Ribera Alta vive desde hoy tres días de luto oficial tras la muerte violenta de un hombre de 34 años en Viloria.el suceso, que ha conmocionado a los vecinos, será condenado públicamente este martes en una concentración prevista a las 20:00 horas.

Los hechos ocurrieron en la noche del domingo, cuando un familiar de la víctima alertó a la Ertzaintza de que había sido agredida junto a una vivienda de Viloria. cuando las patrullas y los servicios sanitarios llegaron al lugar, el hombre ya había fallecido.

La Ertzaintza activó de inmediato un dispositivo de búsqueda que permitió localizar, pasada la una de la madrugada, a un joven de 23 años en el municipio de Añana, fue arrestado como presunto autor de un delito de homicidio.

El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Vitoria-Gasteiz para practicar la autopsia La investigación está en manos del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Araba, que trata de esclarecer las circunstancias del crimen.

El detenido será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

Araba-Álava Sociedad

Más noticias sociedad

Laga rescate helicoptero
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Desalojan la playa de Laga para trasladar en helicóptero a una bañista rescatada del agua

El incidente ha ocurrido sobre las 19:00 horas cuando socorristas de la playa de Laga han observado a una bañista de 25 años con problemas en el agua, quien ha sido rescatada y le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los sanitarios desplazados al lugar han continuado con las maniobras de reanimación, mientras se requería la presencia de un helicóptero para su traslado al hospital.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Confirman que el origen del incendio de Carcastillo fue por "acción humana"

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que, si bien se "está investigando" el origen del incendio declarado en Carcastillo la noche del sábado y que "hay que respetar la labor policial", lo que "sí sabemos" es que la causa fue "acción humana". "Se descarta cualquier actividad agrícola o forestal. Eso no quita para que ese tipo de actividades, como otras actividades, sean potencialmente de riesgo", ha añadido.
Cargar más