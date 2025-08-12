Ribera Alta, de luto por la muerte violenta de un hombre en Viloria

La localidad alavesa de Ribera Alta vive desde hoy tres días de luto oficial tras la muerte violenta de un hombre de 34 años en Viloria.el suceso, que ha conmocionado a los vecinos, será condenado públicamente este martes en una concentración prevista a las 20:00 horas.



Los hechos ocurrieron en la noche del domingo, cuando un familiar de la víctima alertó a la Ertzaintza de que había sido agredida junto a una vivienda de Viloria. cuando las patrullas y los servicios sanitarios llegaron al lugar, el hombre ya había fallecido.

La Ertzaintza activó de inmediato un dispositivo de búsqueda que permitió localizar, pasada la una de la madrugada, a un joven de 23 años en el municipio de Añana, fue arrestado como presunto autor de un delito de homicidio.

El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Vitoria-Gasteiz para practicar la autopsia La investigación está en manos del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Araba, que trata de esclarecer las circunstancias del crimen.

El detenido será puesto a disposición judicial en las próximas horas.