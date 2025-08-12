Fuego
Un incendio forestal iniciado en La Rioja se ha extendido a Álava

El fuego ha comenzado en la localidad riojana de Gimileo, pero se ha adentrado en territorio alavés a través de una chopera, por lo que bomberos de la estación de Laguardia se han trasladado a la zona para colaborar en las labores de extinción.
Declarado el Nivel 1 (naranja) del PLATERCAR en La Rioja por los diferente incendios registrados esta tarde en la región REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE LA RIOJA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/8/2025
El incendio iniciado en La Rioja. Imagen: Europa Press
Agencias | EITB

Última actualización

Bomberos de Laguardia trabajan desde esta tarde para extinguir un incendio forestal iniciado en La Rioja, que se ha extendido a Álava, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Sobre las 19:15 horas se ha recibido información de un incendio forestal en Gimileo (La Rioja), que se ha adentrado en territorio alavés a través de una chopera, por lo que bomberos de la estación de Laguardia se han trasladado a la zona para colaborar en las labores de extinción.

El fuego ha obligado a interrumpir el servicio de ferrocarril de Renfe entre las localidades riojanas de Haro y Briones.

 

