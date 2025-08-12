Un incendio forestal iniciado en La Rioja se ha extendido a Álava

Bomberos de Laguardia trabajan desde esta tarde para extinguir un incendio forestal iniciado en La Rioja, que se ha extendido a Álava, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Sobre las 19:15 horas se ha recibido información de un incendio forestal en Gimileo (La Rioja), que se ha adentrado en territorio alavés a través de una chopera, por lo que bomberos de la estación de Laguardia se han trasladado a la zona para colaborar en las labores de extinción.

El fuego ha obligado a interrumpir el servicio de ferrocarril de Renfe entre las localidades riojanas de Haro y Briones.