Errioxan piztutako baso-sute bat Arabara iritsi da

Errioxako Gimileo herrian piztu da sua, baina Araban sartu da makaldi batetik. Hori dela eta, Guardiako  suhiltzaileak bertaratu dira, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko.

Errioxan piztutako sutea. Irudia: Europa Press

Errioxan piztutako sutea. Irudia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardiako suhiltzaileak Errioxan piztu eta Arabara iritsi den baso-sute bat itzaltzeko lanean ari dira gaur arratsaldetik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

19:15 aldera, Gimileon (Errioxa) piztutako baso-sute baten berri jaso dute. Arabako lurraldean sartu da, makaldi batetik. Hori dela eta, Guardiako suhiltzaileak bertaratu dira, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko.

Sutearen ondorioz, Errioxako Haro eta Briones herrien arteko tren zerbitzua eten behar izan dute.

 

