Cinco personas ingresan en prisión por una brutal paliza a una persona para robarle en San Sebastián

Cinco jóvenes han ingresado en prisión por robar con violencia a una persona, a la que agredieron brutalmente durante el pasado fin de semana en San Sebastián, que se encuentra celebrando sus fiestas, según han informado fuentes municipales.

Los hechos sucedieron el domingo a las 7:30 horas en el pasadizo de Egia, en las inmediaciones de la estación de autobuses de la capital guipuzcoana, cuando cinco personas agredieron a una sexta, para robarle.



La agresión consistió en golpes y patadas por todo el cuerpo. Alertada la Guardia Municipal, se trasladaron al lugar, donde detuvo a tres varones de los involucrados en el delito. La víctima, que se encontraba en el suelo, fue trasladada a un centro hospitalario.

Pese a la paliza que recibió, fuentes del Ayuntamiento han señalado que la víctima "tuvo mucha suerte", y tras tratarle de las heridas, pudo ser dado de alta esa mañana.

La Policía Municipal comenzó una investigación para tratar de localizar a las otras dos personas supuestamente implicadas. Transcurridas unas horas lograron detener a un cuarto varón.

El quinto detenido fue localizado este pasado martes, después de que la Ertzaintza detuviera a un hombre por hurto. Este fue puesto a disposición judicial, y entonces se conoció que coincidía la descripción con la de esta persona que estaba siendo buscada, por lo que fue arrestado.

Los cuatro anteriormente detenidos pasaron a disposición judicial y la Guardia Local trasladó las imágenes de la agresión al Juzgado. El juez, tras visualizar las imágenes, consideró que los hechos eran "lo suficientemente graves como para que el delito fuera tipificado de robo con violencia y lesiones". Por ello, decretó prisión para los cinco, que ingresaron en Martutene.