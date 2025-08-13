GERTAERA
Bost pertsona espetxeratu dituzte Donostian pertsona bat jipoitzeagatik, hura lapurtzeko

Gertaera igandean izan zen, 7:30ean, Egiako pasabidean, Gipuzkoako hiriburuko autobus geltokiaren inguruan, bost pertsonak beste bati eraso egin zietenean, lapurtzeko. Epaileak bostak espetxeratzeko agindu du eman du.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bost gazte kartzelan sartu dituzte joan den asteburuan Donostian pertsona bati indarkeriaz lapurtzeagatik, Udaleko iturriek jakinarazi dutenez.

Gertaera igandean izan zen, 7:30ean, Egiako pasabidean, Gipuzkoako hiriburuko autobus-geltokiaren inguruan, bost pertsonak beste bati eraso egin ziotenean, lapurtzeko.

Gorputz osoan kolpeak eta ostikoak eman zizkioten. Udaltzaingoa ohartarazi zuten, eta bertara joan ziren. Delituan parte hartu zuten hiru gizon atxilotu zituzten. Biktima lurrean zegoen, eta ospitalera eraman zuten.

Jipoia jaso bazuen ere, Udaleko iturriek adierazi dute biktimak "zorte handia" izan zuela, eta zauriak tratatu ondoren, alta eman ziotela goiz horretan.

Udaltzaingoak ikerketa hasi zuen ustez inplikatuta zeuden beste bi pertsonak aurkitzeko. Ordu batzuk geroago, laugarren gizon bat atxilotzea lortu zuten.

Bosgarren atxilotua asteartean aurkitu zuten, Ertzaintzak gizon bat ebasketagatik atxilotu ondoren. Epailearen esku utzi zuten, eta orduan konturatu ziren deskribapena bat zetorrela bila ari zirenarekin. Beraz, atxilotu egin zuten.

Lau atxilotuak epailearen esku geratu ziren, eta Udaltzaingoak erasoaren irudiak epaitegira eraman zituen. Epaileak, irudiak ikusi ondoren, gertakariak "indarkeriaz egindako lapurretatzat eta lesiotzat jotzeko bezain larriak" zirela ebatzi zuen. Hori dela eta, espetxeratzeko agindua eman zuen Martutenen sartu ziren bostentzat.

