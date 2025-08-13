INCENDIOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Controlado el incendio originado en La Rioja y que alcanzó Labastida

El fuego, originado en el monte San Pelayo (La Rioja), saltó a Álava en poco más de una hora por efecto del viento. No se han registrado daños de gran entidad en la parte alavesa.
Declarado el Nivel 1 (naranja) del PLATERCAR en La Rioja por los diferente incendios registrados esta tarde en la región REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE LA RIOJA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/8/2025
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Errioxan piztu eta Bastidara iritsi zen sutea kontrolpean
author image

EITB

Última actualización

El incendio declarado este martes por la tarde en el monte San Pelayo, en el municipio riojano de Gimileo, ha sido dado por controlado tras alcanzar el sur de Álava. Las brigadas de bomberos de Laguardia y Nanclares de la Oca participaron en las labores de extinción, que finalizaron a última hora de la noche sin que se registraran daños importantes en territorio alavés.

El fuego se originó pasadas las seis de la tarde y, empujado por el viento, cruzó en poco más de una hora el río Ebro, muga natural entre La Rioja y Álava, propagándose a través de una chopera. En el casco urbano de Gimileo, las llamas llegaron hasta el barrio de bodegas y afectaron a alguna vivienda.

Este incendio fue uno de los ocho que durante la tarde de ayer movilizaron a los servicios de emergencia riojanos.

Mientras tanto, en Navarra, bomberos y medios aéreos continúan trabajando en el incendio forestal de Carcastillo, que ha arrasado 220 hectáreas, la mayoría de pino carrasco. Aunque el fuego está perimetrado y estabilizado, sigue activo, por lo que las labores de refresco y control de puntos calientes son clave para evitar rebrotes.

Incendios La Rioja Araba-Álava Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más