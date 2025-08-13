Controlado el incendio originado en La Rioja y que alcanzó Labastida
El incendio declarado este martes por la tarde en el monte San Pelayo, en el municipio riojano de Gimileo, ha sido dado por controlado tras alcanzar el sur de Álava. Las brigadas de bomberos de Laguardia y Nanclares de la Oca participaron en las labores de extinción, que finalizaron a última hora de la noche sin que se registraran daños importantes en territorio alavés.
El fuego se originó pasadas las seis de la tarde y, empujado por el viento, cruzó en poco más de una hora el río Ebro, muga natural entre La Rioja y Álava, propagándose a través de una chopera. En el casco urbano de Gimileo, las llamas llegaron hasta el barrio de bodegas y afectaron a alguna vivienda.
Este incendio fue uno de los ocho que durante la tarde de ayer movilizaron a los servicios de emergencia riojanos.
Mientras tanto, en Navarra, bomberos y medios aéreos continúan trabajando en el incendio forestal de Carcastillo, que ha arrasado 220 hectáreas, la mayoría de pino carrasco. Aunque el fuego está perimetrado y estabilizado, sigue activo, por lo que las labores de refresco y control de puntos calientes son clave para evitar rebrotes.
Más noticias sobre sociedad
Medio centenar de malienses que vive en las calles de Gasteiz espera poder tramitar su asilo
Unos 50 solicitantes de asilo de Mali duermen en la calle en la capital alavesa, a la espera de poder conseguir cita para iniciar los trámites. La Asociación de Marfileños de Álava pide soluciones habitacionales temporales.
Un incendio forestal iniciado en La Rioja se ha extendido a Álava
El fuego ha comenzado en la localidad riojana de Gimileo, pero se ha adentrado en territorio alavés a través de una chopera, por lo que bomberos de la estación de Laguardia se han trasladado a la zona para colaborar en las labores de extinción.
Multitudinaria concentración en Pobes para condenar el asesinato de Viloria
El juez ha enviado a prisión al joven detenido por el asesinato de un hombre de 34 años en Viloria. El de hoy ha sido el primero de los tres días de luto decretados por el Ayuntamiento de Ribera Alta. Además, los vecinos se han concentrado esta tarde para mostrar su repulsa.
Una ola de incendios forestales calcina España y deja al menos dos muertos
La mayoría de los focos están concentrados en Castilla y León --donde hay más de 5000 personas desalojadas-- y Ourense (Galicia), pero también se han producido importantes incendios en Tres Cantos (Madrid), Navalmoralejo (Toledo) y Tarifa (Cádiz).
Decenas de personas limpian el río Urumea en una original "búsqueda del tesoro"
El programa de la Aste Nagusia es amplio y se extiende a todos los rincones de la ciudad. Hoy, en el barrio de Loiola, 40 personas se han adentrado en el rio urumea en 15 canoas en una original "búsqueda del tesoro". El objetivo era limpiar el río y los participantes de han econtrado de todo.
Encuentran en la ladera del monte Ezkaba el cuerpo del hombre de 70 años desaparecido el pasado viernes en Villava
El cuerpo se encuentra en un lugar de difícil acceso, por lo que se necesitará el helicóptero de rescate para sacar el cuerpo y practicarle la autopsia.
Cantabria avisa de que el alga asiática que afecta a Noja puede expandirse al resto del mar Cantábrico
El Gobierno de Cantabria inició el pasado viernes la recogida de estas algas que han invadido las playas de Noja. En los tres primeros días se retiraron un total de 1620 toneladas que se depositaron en una parcela municipal para tratarlas y convertirlas en compost.
Muere un niño vizcaíno de 7 años que veraneaba en el camping de Fuenmayor
El Ejecutivo riojano no ha informado sobre la causa de la muerte, pero ha descartado que haya sido por un golpe de calor o por un accidente. El niño formaba parte del Sestao River Club.
Detenido por irrumpir en una barbacoa en San Sebastián y apuñalar a uno de los asistentes en el pecho
El incidente se produjo sobre las ocho de la tarde del lunes en el barrio Bidebieta de la capital guipuzcoana.