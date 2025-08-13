Controlado el incendio originado en La Rioja y que alcanzó Labastida

El incendio declarado este martes por la tarde en el monte San Pelayo, en el municipio riojano de Gimileo, ha sido dado por controlado tras alcanzar el sur de Álava. Las brigadas de bomberos de Laguardia y Nanclares de la Oca participaron en las labores de extinción, que finalizaron a última hora de la noche sin que se registraran daños importantes en territorio alavés.

El fuego se originó pasadas las seis de la tarde y, empujado por el viento, cruzó en poco más de una hora el río Ebro, muga natural entre La Rioja y Álava, propagándose a través de una chopera. En el casco urbano de Gimileo, las llamas llegaron hasta el barrio de bodegas y afectaron a alguna vivienda.

Este incendio fue uno de los ocho que durante la tarde de ayer movilizaron a los servicios de emergencia riojanos.

Mientras tanto, en Navarra, bomberos y medios aéreos continúan trabajando en el incendio forestal de Carcastillo, que ha arrasado 220 hectáreas, la mayoría de pino carrasco. Aunque el fuego está perimetrado y estabilizado, sigue activo, por lo que las labores de refresco y control de puntos calientes son clave para evitar rebrotes.