Kontrolpean da Errioxan piztu eta Bastidara iritsi zen sutea

Errioxako San Pelaio mendian piztu zen sua, eta ordubete pasatxoan egin zuen salto Arabara, haizearen eraginez.
Argazkia: Europa Press
EITB

Astearte arratsaldean Errioxako Gimileo udalerriko San Pelayo mendian piztutako sutea kontrolpean dute Arabako hegoaldera heldu ostean. Guardiako eta Langraiz Okako suhiltzaileen brigadek itzaltzeko lanetan parte hartu zuten, eta gaueko azken orduan itzali zuten, Araban kalte handirik izan gabe.

Sua arratsaldeko seiak aldera piztu zen, eta haizeak bultzatuta, ordubete pasatxoan Ebro ibaia zeharkatu zuen, Errioxa eta Araba arteko muga naturala, eta makaldi baten bidez hedatu zen. Gimileo hirigunean, garrak upeltegien auzoraino iritsi ziren eta etxebizitzaren bati eragin zioten.

Bien bitartean, Nafarroan, suhiltzaileek eta aireko baliabideek lanean jarraitzen dute Zarrakazteluko baso-sutean. Sute horrek 220 hektarea erre ditu, gehienak pinu karraskoa. Sua perimetratuta eta egonkortuta dagoen arren, oraindik ere aktibo dago, eta, beraz, gune beroen freskatze- eta kontrol-lanak funtsezkoak dira kimuak saihesteko.

