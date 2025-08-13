Kontrolpean da Errioxan piztu eta Bastidara iritsi zen sutea
Astearte arratsaldean Errioxako Gimileo udalerriko San Pelayo mendian piztutako sutea kontrolpean dute Arabako hegoaldera heldu ostean. Guardiako eta Langraiz Okako suhiltzaileen brigadek itzaltzeko lanetan parte hartu zuten, eta gaueko azken orduan itzali zuten, Araban kalte handirik izan gabe.
Sua arratsaldeko seiak aldera piztu zen, eta haizeak bultzatuta, ordubete pasatxoan Ebro ibaia zeharkatu zuen, Errioxa eta Araba arteko muga naturala, eta makaldi baten bidez hedatu zen. Gimileo hirigunean, garrak upeltegien auzoraino iritsi ziren eta etxebizitzaren bati eragin zioten.
Bien bitartean, Nafarroan, suhiltzaileek eta aireko baliabideek lanean jarraitzen dute Zarrakazteluko baso-sutean. Sute horrek 220 hektarea erre ditu, gehienak pinu karraskoa. Sua perimetratuta eta egonkortuta dagoen arren, oraindik ere aktibo dago, eta, beraz, gune beroen freskatze- eta kontrol-lanak funtsezkoak dira kimuak saihesteko.
Errioxan piztutako baso-sute bat Arabara iritsi da
Errioxako Gimileo herrian piztu da sua, baina Araban sartu da makaldi batetik. Hori dela eta, Guardiako suhiltzaileak bertaratu dira, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko.
Dozena bat baso-sute baino gehiago Espainia kiskaltzen ari dira, eta gutxienez bi hildako utzi dituzte
Sute gehienak Gaztela eta Leonen (5.000 pertsona baino gehiago daude etxetik kanpo) eta Ourensen (Galizia) piztu dira, baina Tres Cantosen (Madril), Navalmoralejon (Toledo) eta Tarifan (Cadiz) ere sute handiak izan dira.
Elkarretaratze jendetsua egin dute Pobesen Viloriako hilketa salatzeko
Kartzelara bidali du epaileak Vilorian 34 urteko gizon bat hiltzeagatik atxilotutako gaztea. Erriberagoitiko udalak ezarritako hiru dolu-egunetako lehena da gaurkoa, eta gaur iluntzean elkarretaratzea egin dute herritarrek.
Ezkaba mendiaren magalean aurkitu dute joan den ostiralean Atarrabian desagertutako 70 urteko gizonaren gorpua
Gorpua toki malkartsu batean dagoenez, erreskate helikopteroa beharko da gorpua bertatik ateratzeko, ondoren autopsia egiteko.
Dozenaka pertsonak Urumea ibaia garbitu dute "altxorraren bila" berezi batean
Aste Nagusiko egitaraua zabala da eta hiriko txoko guztietara zabaltzen da. Gaur, Loiola auzoan, 40 pertsona sartu dira urumea ibaian 15 kanoatan, "altxorraren bila" original batean parte hartzeko. Helburua ibaia garbitzea zen, eta parte-hartzaileek mota guztietako hondakinak aurkitu dituzte.
Fuenmayorreko kanpalekuan oporretan zegoen 7 urteko ume bizkaitar bat hil da
Errioxako Gobernuak ez du heriotzaren zergatiaren berri eman, baina baztertu egin du bero-kolpe batengatik edo istripu batengatik izan denik. Haurra Sestao River futbol taldeko jokalaria zen.
Nojan agertu den alga asiarra Kantauri itsasoko gainerako lekuetara zabal daitekeela ohartarazi du Kantabriak
Kantabriako Gobernuak joan den ostiralean ekin zion Nojako hondartzak estali dituzten alga horiek biltzeari. Lehenengo hiru egunetan 1.620 tona erretiratu ziren eta udalaren lursail batean utzi zituzten, tratatu eta konpost bihurtzeko.
Gizon bat atxilotu dute Donostian barbakoa batean sartu eta bertan zegoen pertsona bati bularrean labankada bat emateagatik
Gertakaria astelehen arratsaldeko zortziak aldera izan zen, Gipuzkoako hiriburuko Bidebieta auzoan.
Muturreko tenperaturei aurre egiteko aholku sorta
Azken egunetan pilatutako beroak eta aste amaierara arte aurreikusitakoak, nahitaez prebentzio-neurriak areagotzea eskatzen duela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak, eta horretarako gomendio batzuk argitaratu ditu.