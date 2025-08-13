La Diputación de Álava restringirá actividades en el Gorbea durante la berrea, entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre

La Diputación Foral de Álava restringirá a partir del 8 de septiembre y hasta el 10 de octubre el paso de vehículos, así como los usos de la zona y actividades durante el periodo de berrea de los ciervos en el Parque Natural del Gorbea, que afecta a los municipios de Zuia y Zigoitia.

Salvo casos específicamente autorizados relacionados con aprovechamientos de madera, leña, pastos, roturaciones o investigaciones científicas autorizadas, estará prohibido todo el tráfico rodado.

Las pistas y caminos sometidos a la limitación de tránsito durante la berrea estarán señalizados y también los recorridos ecuestres y en bicicleta de montaña deberán contar con la autorización de los responsables del parque.

Asimismo, la recolección de setas y de frutos silvestres quedará prohibida durante el citado período en la zona de la berrea, así como las actuaciones forestales de carácter no urgente, como desbroces, claras o clareos, así como el uso de drones.

La diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de Álava, Saray Zárate, ha explicado que con el doble objetivo de evitar la dispersión geográfica de los ciervos y favorecer la selección natural durante la época de reproducción o berrea, es necesario, durante este "periodo crítico para la especie, minimizar las perturbaciones externas en la vertiente alavesa de este espacio natural protegido".