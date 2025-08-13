BERREA
Arabako Foru Aldundiak Gorbeiako jarduerak murriztuko ditu oreinen orroaldi garaian, irailaren 8tik urriaren 10era

Debekatuta egongo da ibilgailuen trafiko osoa, zuraren, egurraren, larreen, luberritzeen edo baimendutako ikerketa zientifikoen aprobetxamenduekin lotutako berariazko baimena duten kasuetan izan ezik.

Orein bat Gorbeian. Argazkia: EITB

Agentziak | EITB

Arabako Foru Aldundiak ibilgailuen pasabidea eta jarduerak mugatuko ditu Gorbeiako Parke Naturalean, irailaren 8tik urriaren 10era arte, oreinen orroaldia dela eta. Parke horrek Zuia eta Zigoitia udalerriei eragiten die.

Debekatuta egongo da ibilgailuen trafikoa, zuraren, egurraren, larreen, luberritzeen edo baimendutako ikerketa zientifikoen aprobetxamenduekin lotutako berariazko baimena duten kasuetan izan ezik.

Orroaldi gunean muga duten pistak eta bideak seinaleztatuta egongo dira, eta zaldi-ibilbideek eta mendiko bizikletek ere parkeko arduradunen baimena izan beharko dute.

Era berean, perretxikoak eta basa-fruituak biltzea debekatuta egongo da aipatutako aldian, baita premiazkoak ez diren baso-jarduerak ere, hala nola belar-sastrakak kentzea, baita droneak erabiltzea ere.

Saray Zarate Arabako Garapen Ekonomiko eta Jasangarritasuneko foru diputatuak azaldu duenez, helburu bikoitza du ekimenak, hots, oreinen sakabanatze geografikoa saihestea eta ugalketa edo berrea garaian hautespen naturala bultzatzea. Bere esanetan, beharrezkoa da, "espeziearentzako aldi kritiko honetan, naturagune babestu honen Arabako isurialdeko kanpo-asaldurak minimizatzea".

