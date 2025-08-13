Operación Retorno: Irun activa el dispositivo especial para evitar el colapso de tráfico en la ciudad
La Policía Local de Irun ya ha activado, por tercer año consecutivo, el dispositivo dirigido a mitigar las afecciones en el tráfico de la ciudad derivadas de la Operación Retorno, tras los colapsos de tráfico que se crea en la ciudad por gran afluencia de vehículos hacia la muga. El plan de acción se puso en marcha el pasado 7 de agosto.
La alcaldesa, Cristina Laborda, ha destacado este martes en rueda de prensa que "este operativo que da paso preferente a los vehículos locales cuyo destino sea Irun, ha desmotrado ya en veranos anteriores su eficacia". La primera edil ha subrayado la importancia de la colaboración interinstitucional que "permite, en esos momentos puntuales de mayor intensidad de tráfico, evitar el colapso de la ciudad".
Estos últimos años Irun viene sufriendo repetidos atascos derivados del gran paso de vehículos por la frontera. Es por ello que desde el Ayuntamiento ponen cada año en marcha este dispositivo especial de tráfico, con el fin de reducir las retenciones y bloqueos puntuales en algunas zonas.
Agentes municipales, en coordinación con la Ertzaintza, trabajarán para reducir el impacto de los vehículos que se dirigen a la frontera en el centro. Para garantizar la fluidez en la GI-636 con destino a Francia, se cortará la incorporación a la misma de vehículos procedentes del centro, se suprimirán algunos pasos de peatones y se modificarán los ciclos de los semáforos, tanto en los accesos de la frontera de Santiago como en la de Behobia.
Evitar la variante y la AP-8
Se establecerá, además un perímetro de seguridad que bordeará el centro de la ciudad, desde el semienlace de la AP-8 con la Ronda Sur hasta la glorieta junto al hospital, para asegurar una normal circulación en el centro y evitar el acceso de vehículos de paso por la frontera.
Cuando se prevea una gran afluencia de vehículos, la Policía Local controlará los puntos de afección de los que consta el Plan de acción, con el objetivo de informar a la ciudadanía y de organizar el tráfico, tanto el interno como el derivado de la Operación Retorno.
La recomendación para los ciudadanos de Irun es no utilizar la GI-636 ni la AP-8 debido al gran volumen de tráfico que se prevé en ambas vías. A su vez se aconseja el uso del transporte público y evitar, si es posible, el transporte privado para los desplazamientos tanto internos como externos.
