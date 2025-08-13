TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Irungo Udalak martxan du Itzulera Operazioa, hirian ibilgailuen trafikoa arinduko duena

Joan den ostegunean jarri zuen martxan ekintza plana Udalak. Helburu nagusia da Irunera iritsi nahi duten tokiko ibilgailuei sarbidea lehenestea.

Biriatu AP-8 Frantziarako noranzkoa Irun peajea colas retenciones trafico trafikoa
Auto-ilarak Biriatun. Artxiboko irudia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Irungo Udalak dagoeneko martxan jarri du, hirugarren urtez jarraian, Itzulera Operazioa, udako egun hauetan autoek hiriko trafikoan izan dezaketen auto-pilaketak arindu asmo duena. Joan den ostegunean, abuztuaren 7an, jarri zuen martxan ekintza plana Udalak.

Cristina Laborda alkateak astearte honetan emandako prentsaurrekoan nabarmendu duenez, "operatibo honek, Irunera iritsi nahi duten tokiko ibilgailuei sarbidea lehenesten du. Erakundeen arteko lankidetzaren garrantzia azpimarratu ondotik, Labordak esan du " trafiko-intentsitate handiagoko momentu puntual horietan, gune batzuetako auto-ilarak eta blokeo-puntualak nabarmen murriztea ahalbidetzen du".

Azken urte hauetan, Irunen auto-ilara luzeak izaten dira mugan, eta horri konponbidea eman asmoz, Udalak azken urteotan Itzulera Operazio berezia jartzen du martxan, trafikoa arindu asmoz. 

Udaltzainek, Ertzaintzarekin elkarlanean, GI-636 errepidetik Lapurdira doazen ibilgailuen trafikoa arintzea dute helburu, eta, horretarako, hiriko erdigunetik datozen ibilgailuak errepide horretan sartzea eragotziko dute, eta oinezkoentzako hainbat pasabide kentzen dituzte eta semaforoen denboretan ere aldaketak egiten dituzte, bai Santiagoko mugako sarbideetan, bai Behobiakoan.

Saihesbidea eta AP-8a saihestu

Gainera, hiriaren erdigunea inguratuko duen segurtasun-perimetro bat ezarriko da, AP-8 errepidearen eta hego ingurabidearen lotunetik ospitaleko biribilguneraino, hirigunean zirkulazioa bermatzeko, eta muga gurutzatu nahi duen ibilgailurik hiri barnean sartzea eragozteko.

Ibilgailuen joan-etorri handia aurreikusten denean, Udaltzaingoko agenteek zainduko dute hiria kolapsatu ez dadin. Eta gomendio orokor gisa, hiriko saihesbidea edo GI-636 errepidea eta AP-9 autobia ere mugara noranzkoan Irungo hiri barnetik ez erabiltzea gomendatzen da, egun hauetan trafiko handia aurreikusten baita. 

Uda Trafikoa Gipuzkoa Donostia Irun Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu