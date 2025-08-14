Bilbao refuerza su seguridad de cara a Aste Nagusia con el foco en la prevención de cualquier agresión

Bilbao pondrá en marcha durante su Aste Nagusia un dispositivo de seguridad con presencia de patrullas de Policía Municipal y Ertzaintza en las principales zonas festivas "las 24 horas del día" y que priorizará la prevención de agresiones machistas y delitos de odio.

Agentes uniformados y de paisano patrullarán por las principales zonas festivas, priorizando los puntos con mayor concentración de personas, como El Arenal, Casco Viejo, Plaza Circular, Campo Volantín, Plaza Erkoreka, Parque Europa, Abandoibarra, Doña Casilda, Plaza Moyua o las barracas del Parque Etxebarria.



En estas zonas se trabajará para prevenir delitos y actuar ante su comisión. Entre los más habituales en fiestas destacan los hurtos y, de hecho, en la edición de 2024, de las 562 denuncias registradas por la Policía Municipal, el 72,6 % (408) fueron hurtos, fundamentalmente de móviles y carteras.



Los ciudadanos que sean víctimas de algún hurto podrán interponer denuncias "al momento", al igual que en el caso de otros delitos leves de robos o daños cometidos por autor desconocido.



El dispositivo de seguridad incidirá asimismo en la prevención y actuación contra las agresiones sexistas. En este sentido, se reforzará el número de agentes de paisano que realicen labores preventivas y de actuación inmediata dentro y fuera del recinto festivo, "implementando la videovigilancia como medida pasiva y activando, en caso necesario, todos los protocolos interinstitucionales".



El año pasado se denunciaron nueve delitos contra la libertad sexual, fundamentalmente por tocamientos, ante la Policía Municipal de Bilbao.



Por otro lado, en materia de seguridad vial, se reforzarán los controles preventivos de alcoholemia y consumo de drogas. En este sentido, la Policía Municipal ha planificado más de 40 controles en diferentes puntos de la ciudad, mientras que la Ertzaintza hará lo propio en diversos puntos de acceso a la villa.



En otro orden de cosas, la Policía Municipal controlará también la venta ambulante ilegal. En función de los datos aportados desde el Ayuntamiento, en la Aste Nagusia de 2024, se decomisaron 100 kilos de comida que se estaba vendiendo sin ningún tipo de control sanitario.

Objetos perdidos

Por otro lado, en la Inspección de Udala de la Policía Municipal se pondrá de nuevo en marcha un Servicio Extraordinario de Objetos Perdidos y Hallazgos para "procurar la más inmediata devolución de cuantos objetos puedan perderse en el transcurso de las fiestas".



Este servicio, con atención presencial y telefónica, permanecerá abierto las 24 horas durante toda Aste Nagusia. A través de esta oficina, se recogieron el año pasado más 330 objetos, la mayoría documentación y carteras y móviles.



Asimismo, el Ayuntamiento destinará ambulancias y personal sanitario en Abando, Doña Casilda, las zonas de conciertos del Parque Europa y Abandoibarra, El recinto ferial del Parque Etxebarria y aledaños en horario de barracas.



Durante la Aste Nagusia, desde el Servicio de Bomberos de Bilbao se van a desarrollar diariamente una media de nueve servicios preventivo-operativos para "anticiparse a cualquier emergencia o situación de riesgo" que pueda darse dentro de los diferentes actos y recintos festivos y de barracas.



En el caso de los fuegos artificales, el evento que diariamente congrega a más personas, se ha planificado un dispositivo preventivo especial, desde las 21.00 horas, con despliegue en la calle Esperanza, en la confluencia de Sendeja y Esperanza, en la Plaza Venezuela, en la zona de lanzamiento de fuegos y en el campo de baloncesto de Mallona, así como en la Ría entre los puentes del Arenal y Zubizuri.